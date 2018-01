Inzaghi | ' La Lazio vuole la finale di Coppa Italia'

Simone Inzaghi - furia in campo contro Cutrone : 'Bravo - l'hai...'. Gol di mano - veleno in Milan-Lazio : È un Simone Inzaghi furioso quello che abbandona il campo di San Siro dopo la sconfitta 2-1 della sua Lazio contro il Milan . Il primo gol dei rossoneri è di Patrick Cutrone , che però ha spinto la ...

Coppa Italia 2018 - Milan-Lazio : le probabili formazioni. Cutrone verso la conferma. Inzaghi lancia Felipe Anderson. Debutto per Caceres : Dopo il 2-1 di campionato, Milan e Lazio si ritrovano ancora a San Siro per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una partita fondamentale per entrambe, desiderose di giocarsi uno degli obiettivi stagionali. Saranno i rossoneri a poter beneficiare del fattore campo nel primo dei due incontri, ma i biancocelesti sono decisi a vendicare la sconfitta di campionato. Gennaro Gattuso cambierà inevitabilmente qualcosa rispetto ...

Milan-Lazio – Al termine del match perso a San Siro contro il Milan, mastica amaro il tecnico della Lazio, Inzaghi, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium.

Milan-Lazio - Inzaghi è nero di rabbia dopo il gol di Cutrone : “mi devono delle spiegazioni” : “Potevamo fare meglio nel primo tempo, invece il secondo tempo meritavamo il pareggio. Volevamo fare risultato, c’è rammarico. Incredibile il fallo di mano di Cutrone: ce lo devono spiegare”. Queste le parole rilasciate dal tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, a Premium Sport. L’allenatore dei biancocelesti ha voluto sottolineare un torto subito durante la gara contro il Milan, vale a dire il gol di mano di Cutrone. ...

Il Milan batte la Lazio 2-1 - Inzaghi perde dopo 8 gare : Il Milan vince 2-1 contro la Lazio nella gara valida per la 22/a giornata di Serie A. Cutrone ha sbloccato il risultato al 16', Marusic ha pareggiato i conti quattro minuti più tardi. Di Bonaventura, ...

Milan-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi sceglie Caicedo - Gattuso schiera Cutrone : Il Milan di Rino Gattuso vuole dare continuità di risultati dopo il successo di Cagliari, e torna a giocar a San Siro di fronte ai propri tifosi: ad attendere i rossoneri una partita certo non...

Formazioni ufficiali Milan-Lazio : le scelte di Gattuso e Inzaghi (che sorprende) : Formazioni ufficiali Milan-Lazio – Il posticipo domenicale delle 18 mettere di fronte Milan e Lazio. I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive e tra campionato e Coppa Italia da quattro risultati utili di fila. Con i biancocelesti la squadra di Gattuso sarà chiamata a superare la prova del 9 per dimostrare i progressi delle ultime uscite. Di fronte però ci sarà una Lazio inarrestabile che punta a consolidare il terzo posto visto ...

