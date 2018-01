Inter | Icardi dice ' Chau | Chau' ma l' Inter smentisce ogni trattativa

Icardi sui social : "Dire addio vuol dire crescere". Tifosi nel panico - ma l'Inter chiarisce : nessuna offerta : I Tifosi dell'Inter sui social sono andati nel panico dopo gli ultimi due post di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. Non bastasse infatti il periodo nero della squadra di Spalletti, che non vince...

Inter - Icardi spaventa i tifosi : 'Ciao a tutti' : TORINO - Post criptico sui social per Mauro Icardi che spaventa tutti i suoi tifosi con un saluto su Twitter e la foto di Instagram con la scritta: ' Poder decir adios es crecer ', ossia ' dire addio ...

Inter-Icardi - si studia il rinnovo a cifre choc : L'Inter prova a blindare Mauro Icardi. L'argentino insegue il centesimo gol in serie A (e novantesimo in nerazzurro) che potrebbe arrivare domenica a Ferrara contro la Spal, ma intanto la dirigenza ...

Inter - Icardi fino al 2022 : 7 milioni l’anno e clausola ultra milionaria : Inter, Icardi fino al 2022: 7 milioni l’anno e clausola ultra milionaria Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Icardi fino AL 2022 – Mauro Icardi è alla ricerca delk centesimo gol in Serie A. Niente male per un attaccante di nemmeno 25 anni. L’Inter vuole preservare il suo patrimonio a lungo e per questo è pronta ad offrire un nuovo ...

Inter - Rafinha si presenta/ L'ex Barcellona : Spalletti mi prova al centro e quel ricordo blaugrana di Icardi : Inter, Rafinha si presenta: L'ex Barcellona svela che Luciano Spalletti lo sta provando al centro e inoltre rivela anche alcuni ricordi vissuti con Mauro Icardi nella cantera blaugrana.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Inter - Rafinha : 'Spalletti mi ha sorpreso. Che feeling con Icardi!' : MILANO - 'Mi sento bene, ho voglia di giocare. In quel momento difficile, ho avuto la vicinanza della famiglia e degli amici. Bisognava dare il massimo il massimo ed essere forti; può capitare a tutti ...

Inter - Rafinha : "Ho studiato con Icardi. Infortunio passato - ho voglia di derby" : "Avevo tanta voglia di venire qui, per fortuna è andato tutto per il meglio". Esordisce così Rafinha Alcantara, neo acquisto dell'Inter. "Icardi è il primo con cui ho parlato. Abbiamo studiato e ...

LIVE Pagelle Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-0. Grande sfida tra Icardi e Dzeko per un posto in Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Inter-Roma, big match della 21a giornata di Serie A. A San Siro ci si gioca un posto in Champions League. Infatti i nerazzurri sono quarti in classifica con tre punti in più dei giallorossi, che hanno però una partita in meno. Entrambe le squadre dovranno quindi dare il tutto per tutto per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe cambiare l’esito della stagione. ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : scontro diretto per la Champions League a San Siro. Icardi-Dzeko - sfida tra bomber! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra due delle migliori compagini del torneo nazionale: i nerazzurri terzi i graduatoria con 42 punti e i giallorossi quinti a quota 39, ma con una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). ...

