Inter | addio Sturridge | resta in Premier e va al West Bromwich

Icardi sui social : "Dire addio vuol dire crescere". Tifosi nel panico - ma l'Inter chiarisce : nessuna offerta : I Tifosi dell'Inter sui social sono andati nel panico dopo gli ultimi due post di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. Non bastasse infatti il periodo nero della squadra di Spalletti, che non vince...

Inter - offerta per Nagatomo : può dire addio : Secondo Sky Sport , Yuto Nagatomo potrebbe presto dire addio all'Inter. Lo vuole fortemente il Betis Siviglia da subito, i nerazzurri ci stanno pensando, l'ultima parola va a Spalletti.

Inter - offerta importante per l'attacco : in difesa c'è l'addio sorprendente Video : L'Inter in questa sessione di mercato ha gia' ufficializzato l'arrivo di due giocatori: Lisandro Lopez e Rafinha Alcantara. Secondo Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ancora non bastano per migliorare la rosa e tornare a vincere. Soprattutto a centrocampo, dove secondo il mister, servirebbe un giocatore muscoloso, tipo Nainggolan o Vidal per intenderci. Per i due giocatori di Roma e Bayern Monaco, l'Inter ci ha gia' provato in estare, ma ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Juventus su Pellegri - Dzeko verso l’addio - Inter blitz de Vrij : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Sturridge all'Inter/ Calciomercato news - l'inglese legato all'addio di Joao Mario? : Sturridge all'Inter: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Eder medita l’addio : lo vogliono in Premier (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante nel giro della nazionale italiana, starebbe pensando di dire addio al club meneghino(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:11:00 GMT)

Milan addio ufficiale - arrivano 4 milioni; Inter scatenata - cena per il nuovo 10 Video : Il calciomercato invernale di riparazione [Video] sta iniziando a regalare i primi 'colpi'. Le Milanesi stanno lavorando in maniera differente, con l'#Inter che ha messo a segno il primo colpo mentre il #Milan sembra non abbia in programma acquisti. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli ha dichiarato che nella sessione di gennaio il club di via Aldo Rossi operera' solo in uscita per piazzare gli esuberi. L'Inter, invece, sembra ...

Milan svolta difesa e attacco; Inter - addio eccellente? Juve c'è il dopo Allegri Video : E' tempo di calciomercato. Inter, Milan e Juventus [Video] sono alle prese con la campagna invernale acquisti e cessioni che, salvo ripensamenti improvvisi, non dovrebbe regalare grandi colpi di scena. I bianconeri hanno ceduto Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04 e nella sessione in corso tenteranno di regalare ad Allegri qualche rinforzo mirato. Al momento, però, la Vecchia Signora sta concentrando le forze per arrivare gia' pronta alla ...

Calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

Inter-Icardi - Champions o addio a fine stagione : la strada in casa nerazzurra è tracciata : Inter-Icardi, addio A fine stagione? L’Inter è attivissima sul mercato, nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso per l’arrivo del difensore Lisandro Lopez, accordo con il Benfica per il prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, ad un passo anche Rafinha del Barcellona e Ramires, il centrocampo cambia forma. Nel frattempo tiene banco anche la questione Icardi, stagione sicuramente importante per ...