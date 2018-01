Instagram ti dirà in quanti visitano il tuo profilo e chi fa gli screenshot

: RT @Matt85Mortal: Adesso lei dirà : maria , stavolta la storia me la sono fatta io su instagram , quindi caro : ciaone #cepostaperte - irenebella13 : RT @Matt85Mortal: Adesso lei dirà : maria , stavolta la storia me la sono fatta io su instagram , quindi caro : ciaone #cepostaperte - Matt85Mortal : Adesso lei dirà : maria , stavolta la storia me la sono fatta io su instagram , quindi caro : ciaone #cepostaperte - ArcheoCris : Qualcuno dirà che è solo una questione di punti di vista. Io lo chiamo #amore ??? #ilovemyjob… - valercastellani : Ma domani farò colazione Non mangerò cose sane Tutta la mia attenzione sarà concentrata lì La mia lingua mi dirà la… - RebeccaNavone : Guardo le storie di Instagram e vedo questo. Non so cosa dirà @oMugugnoZeneize ma io non lo accetto. #NoMariaIoEsco… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Per alcuni potrebbe anche aumentare l’ansia da prestazione la prima novità in arrivo su: si chiamerà Profile Visit e ciquante persone hanno visitato il nostro. Una nuova funzione in fase di test, per ora disponibile per alcuni utenti selezionati. Tra questi c’è Matt Navarra, editor di TheNextWeb, che puntualmente svela anticipazioni (l’ultima è stata l’introduzione delle GIF nelle Stories). Per mostrare la novità, ha pubblicato unodel suosu Twitter, subito diventato virale. Profile Visit si materializzerà in un’icona che comparirà nella pagina del proprioe svelerà quante persone lo hanno visitato nell’ultima settimana, ma non l’identità dei visitatori. LEGGI ANCHEGif nelle Stories: come usarle PETTEGOLI, ADDIO! L’identità, al contrario, verrà svelata nel caso in cui qualcuno ...