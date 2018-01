Influenza | Italia | Spagna | Irlanda e Lussemburgo i Paesi più colpiti in Europa

L'Influenza ha superato il picco - a letto 4 - 7 milioni di italiani : Roma, 25 gen. (askanews) Per la prima volta dall'inizio della stagione virale L'influenza arretra. Nell'ultima settimana spiega Coldiretti su dati dell'Istituto Superiore di Sanità c'è stato un calo ...

Influenza - picco superato : nell’ultima settimana 790mila italiani malati : L’Influenza allenta la morsa. Nella terza settimana di quest’anno è diminuito, infatti, il numero di casi dopo aver raggiunto il picco epidemico nella settimana precedente, con un’incidenza di 14,5 casi per mille assistiti. L’incidenza si mantiene però ancora ad “alta intensità”, con 13,1 casi per mille assistiti, pari a circa 794.000 italiani a letto. Dall’inizio della sorveglianza epidemiologica, sono ...

In Italia 4 mln a letto con l'Influenza; 1 persona su 2 ignora i fattori di rischio delle malattie reumatiche; spermatozoi 'fiutano' ovocita : ...Mariapia Garavaglia- perché oggi più che mai l'impegno a promuovere e tutelare la salute e l'assistenza sanitaria necessita di una solida e trasparente partnership tra il pubblico e il mondo privato'.

'Tocca alle forze progressiste Influenzare l'Europa - Italia e Germania devono spingere per le riforme' : Il modello europeo di welfare, società aperta e libertà può essere un punto di riferimento in un mondo circondato da incognite imprevedibili", scrive ancora il premier Italiano nel suo intervento ...

Paolo Gentiloni : "Tocca alle forze progressiste Influenzare l'Europa - Italia e Germania devono spingere per le riforme" : "La presidenza in Francia di Macron ci dà una opportunità nuova. Per le forze progressiste il momento di influenzare il destino dell'Europa è oggi. Il contributo delle forze socialiste e democratiche è indispensabile". Lo scrive il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento in vista del Congresso di domenica della Spd da cui dipendono le sorti del governo di coalizione a Berlino, che appare oggi sulle testate del ...

Influenza 2018 : “E’ una delle peggiori degli ultimi anni - 832mila gli italiani colpiti dal virus” : Prosegue l’Influenza stagionale che negli ultimi 15 giorni ha raggiunto il picco. Nell’ultima settimana di rilevazione (8 al 14 gennaio 2018) sono stati 832mila gli italiani a letto colpiti dal virus. Il numero di nuovi casi è stabile rispetto ai 7 giorni precedenti. In totale, dall’inizio della sorveglianza, i cittadini interessati dalla malattia sono circa 3.883.000. I dati emergono dall’ultimo rapporto Influnet elaborato dal Dipartimento ...

