Incidenti in montagna | sciatore cade in crepaccio sul Monte Bianco

Incidenti montagna : precipita e muore in Trentino : E’ morta una escursionista che e’ finita in un canalone sul monte Coppolo, al passo del Brocon, nel Trentino orientale. La giovane, 29 anni, veneta, stava facendo una gita con le ciaspole quando e’ precipitata. L’incidente e’ accaduto intorno alle 12.30 e sul posto sono stati calati da un elisoccorso i sanitari con il verricello, ma non hanno potuto che constatare il decesso. Il soccorso alpino e’ impegnato ...

Incidenti montagna : escursionista ferito nel pordenonese : Un escursionista di 50 anni, di Claut (Pordenone), tecnico del Cnsas Valcellina, si e’ infortunato mentre si trovava nei pressi di Casera Frate, a quota 1.200 metri, nella zona del gruppo Raut-Resettum. Il tecnico stava scendendo con i ramponi ai piedi quando e’ scivolato per alcuni metri incastrando un rampone in un ceppo, che gli ha causato la frattura di una caviglia. Lui stesso ha fornito con precisione ai soccorritori il punto ...

Incidenti in montagna : sciatore finisce fuori pista e muore all’Abetone : Grave incidente questa mattina sulla pista da sci Zeno 1 di Abetone (Pistoia): un uomo sarebbe finito fuori pista andando a sbattere contro gli alberi. Sul posto un’ambulanza con medico ed infermiere a bordo e attivato l’elisoccorso Pegaso. I sanitari hanno provato a rianimare il 52enne anche con il massaggiatore cardiaco automatico ‘Lucas’, ma tutte le operazioni sono risultate inutili. L'articolo Incidenti in montagna: ...

Incidenti in montagna. Morti l’insegnante Fabrizio Aspromonte e il poliziotto Bruno Paoli : Due Morti in poche ore in montagna. A Folgarida è morto uno sciatore di 32 anni dopo una caduta mentre stava scendendo lungo una pista. La vittima è un leccese di Tricase. Si tratta di Fabrizio Aspromonte morto per i traumi riportati. Il…Continua a leggere →

Incidenti in Montagna : giovane muore sul monte Sirino : Un giovane di Potenza ha perso la vita dopo essere caduto in un dirupo durante una passeggiata sul monte Sirino: il corpo è stato recuperato nella notte grazie all’intervento dei vigili del fuoco e degli uomini del Soccorso Alpino di Basilicata. L'articolo Incidenti in Montagna: giovane muore sul monte Sirino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in montagna : alpinista morto sulle Alpi Apuane - in corso il recupero della salma : Il Soccorso Alpino sta eseguendo in queste ore le operazioni di recupero della salma dell’escursionista morto ieri sulle Alpi Apuane (Lucca). Il 30enne era di origine tedesca ma residente a Rapallo (Genova). L’incidente si è verificato sulla Pania della Croce: l’uomo sarebbe scivolato lungo il Vallone dell’Inferno finendo poi nella Buca della neve. L'articolo Incidenti in montagna: Alpinista morto sulle Alpi Apuane, in ...

Incidenti in montagna : salvati due escursionisti bloccati su pendio di ghiaccio : Il Soccorso alpino di Forni di Sopra ha tratto in salvo nella notte due giovani escursionisti friulani rimasti bloccati su un pendio ghiacciato in una zona impervia in quota: non erano dotati di equipaggiamento adatto a trascorrere la notte all’addiaccio. Divisi in due squadre, alcuni tecnici hanno raggiunto gli escursionisti con gli sci seguendo l’itinerario della Val di Suola, altri sono risaliti a piedi dalla Val Rovadia, da quota ...

Incidenti in Montagna : Corno alle Scale - tre escursionisti scivolano in parete : il Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna è impegnato nel recupero di tre escursionisti scivolati in un canale durante la scalata di una parete del Corno alle Scale, sull’Appennino Bolognese. L’intervento dei soccorritori è scattato nel tardo pomeriggio. Le operazioni per individuare e recuperare i dispersi sono ancora in corso è particolarmente complesse a causa delle avverse condizioni meteo. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti in montagna - Pania della Croce (Lucca) : alpinista scivola e muore : Un alpinista è caduto nel Vallone dell’Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca): l’uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate. A dare l’allarme al 118 gli altri componenti del gruppo di alpinisti. L’elicottero, a causa delle condizioni meteo avverse, non ha potuto raggiungere l’alpinista ma ha potuto trasportare gli uomini della stazione di Lucca, insieme con il medico, a circa 1 ora e 20 ...

Incidenti in montagna : due sciatori travolti da valanga a Roccaraso - entrambi 50enni campani : Due sciatori sono stati travolti da una valanga all’Aremogna di Roccaraso, mentre stavano sciando fuoripista sul noto Cucchiaio di Valle Verde: entrambi sono campani e sulla cinquantina. Lo scivolamento dell’enorme massa nevosa (il fronte della valanga è infatti di circa 300 m), è stato notato dal Distaccamento sciatori della Polizia di Stato, di stanza a Roccaraso per tutta la stagione invernale e deputato al soccorso su pista. I ...

Incidenti in montagna - Sestriere : sciatore sbatte su barriera della pista - morto : Tragico incidente oggi a Sestriere in regione Fraiteve, sulle piste da sci: il 31enne, che indossava il casco, è andato a sbattere contro la barriera paravento esterna della pista che porta ai collegamenti tra Sauze e Sestriere. Sul posto i carabinieri. L'articolo Incidenti in montagna, Sestriere: sciatore sbatte su barriera della pista, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in montagna - Trentino : scialpinista morto sul Lagorai : Rinvenuto questa mattina il corpo senza vita di uno scialpinista nel gruppo del Lagorai, nel Trentino orientale: il 48enne era scomparso ieri mentre era impegnato in un’escursione verso Cima Cavallara. A lanciare l’allarme i compagni di escursione, che in serata non lo hanno visto tornare a valle. Gli uomini del soccorso alpino, vigili del fuoco e Guardia di Finanza, lo hanno cercato anche utilizzando alcuni droni. Questa mattina il ...

"Sicuri sulla Neve 2018" Giornata con il soccorso alpino per prevenire Incidenti in montagna : L'Aquila - Anche quest'anno torna “Sicuri con la Neve”, la Giornata nazionale di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, un'iniziativa promossa dal Corpo Nazionale soccorso alpino e Speleologico e dal Club alpino Italiano, insieme anche al Servizio Valanghe Italiano e alle Scuole d’Alpinismo e Scialpinismo. Il 21 gennaio 2018 in prossimità degli impianti sciistici di Campo Felice, i ...

Sicuri con la neve : torna la giornata nazionale per prevenire gli Incidenti in montagna : È stata fissata come ogni anno la terza domenica di gennaio la nuova edizione di “Sicuri con la neve”, giornata nazionale di prevenzione contro gli incidenti in montagna tipici della stagione invernale, causati nella maggioranza dei casi da scivolate sul ghiaccio, valanghe e ipotermia. Domenica 21 gennaio, dunque, in 50 località montane di 15 regioni italiane, Club alpino italiano e Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ...