: RT @sputnik_italia: In #Francia verranno smantellate tutte le centrali a carbone entro il 2021 - moro_thomas : RT @sputnik_italia: In #Francia verranno smantellate tutte le centrali a carbone entro il 2021 - sputnik_italia : In #Francia verranno smantellate tutte le centrali a carbone entro il 2021 - LucaTerenzoni : LE COSE CHE VERRANNO. #cinema #cinemafrancese #francia #isabellehuppert #miahansenløve #romankolinka #andremarcon -

Leggi la notizia su it.sputniknews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Alle condizioni attuali, lesono troppo costose per la manutenzione e per essere costruite: è più profittevole demolire gli impianti esistenti e costruire ex novo nuovecon ...