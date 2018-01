Immaturi la serie | trama quarta puntata | incomprensioni e bugie!

Successo per Immaturi – La Serie : si farà la seconda stagione : Grande riscontro per Immaturi – La Serie. L’ultima puntata di venerdì scorso ha totalizzato 3.338.000 di telespettatori pari al 14.6% di share. La fiction volge al giro di boa. La quarta puntata sarà proposta da Canale 5 il prossimo venerdì…Continua a leggere →

È già arrivato il momento di attendere la Quarta puntata di Immaturi - La serie, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo venerdì 2 febbraio: la fiction nata da un'idea di Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello entrerà ancora più nel vivo, arrivando esattamente a metà. La prima stagione è infatti composta da otto episodi, ma questo non vuol dire che la storia si esaurirà con l'ultima puntata: come spiegato dai suoi stessi autori alla

IMMATURI - La SERIE, Anticipazioni del 2 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. bacio tra Claudia e Piero, problemi in arrivo per Lorenzo con Lucia

Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, è diventato una serie televisiva in onda su Canale 5 al venerdì sera, e stasera propone la Terza delle otto puntate. Immaturi – la serie Vengono raccontate le vicende di un gruppo di ex compagni di liceo costretti a ripetere l'esame di maturità a causa di

Anticipazioni Immaturi-La serie, quarta puntata: la bugia di Lorenzo Buon successo anche per la seconda puntata di Immaturi-La serie seguita da 3.730.144 telespettatori pari al 16% di share. Stasera va in onda la terza puntata ma cosa accadrà nella quarta puntata di Immaturi-La serie in onda il 2 febbraio? Le vicende di Francesca, Piero, Virgilio, Serena, Luisa e Lorenzo stanno appassionando il pubblico di Canale5. I sei amici devono ripetere

Un'altra prima serata di risate e successi per il pubblico di Canale 5 che si ritroverà la commedia corale Immaturi - La Serie in onda oggi, 26 gennaio, con la sua terza puntata. Gli attempati studenti torneranno tra i banchi per nuove lezioni e incontri ma quello che succederà con le loro famiglie darà loro del filo da torcere. Anche per Piero, Francesca e gli altri, è arrivato il momento di affrontare i temuti colloqui e come se questo non

Da Uomini e Donne a Immaturi La serie : ecco chi è la sexy Tiziana Buldini : LA SCHEDA Nel 2008, l'attrice comincia a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della tv ricoprendo ruoli in fiction o miniserie come 'Vip' di Carlo Vanzina e 'Romanzo criminale' con la regia

Nicole Grimaudo è Francesca/ Daniele metterà a dura prova la sua forza di volontà (Immaturi - La serie) : Francesca (Nicole Grimaudo), questa sera dovrà fare i conti con il fascino di Daniele, che metterà a dura prova il suo faticoso percorso di riabilitazione (Immaturi - La serie)

