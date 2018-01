: "I'm alone", il futuro incerto di un bambino siriano - TutteLeNotizie : "I'm alone", il futuro incerto di un bambino siriano - _fdm1 : @fattoquotidiano Dopo un QUINQUENNIO di FANCULO ,un. OGGI DIFFICILE RAGGI/APPENDINO di ROMA/TORINO e il FUTURO. INC… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 29 gennaio 2018) "I'm".Mi scrive così un amico, un ragazzovolontario di Amaal, 25 anni e unassolutamente.Vive a Douma, periferia di Damasco dove nell'ultima settimana i bombardamenti indiscriminati sui civili non danno tregua. Civili, donne e bambini, ragazzi come lui, che al più hanno come unica arma un teleobiettivo. Non sono soldati, non sono terroristi armati: è una strage di civili inermi."Non dormo da tre giorni, sono qui sotto, nei sotterranei. Esco solo quando proprio non ce la faccio più dalla fame. Non torno a casa da giorni"."Bombing, bombing, bombing".A Douma e Idlib sono bombardate ininterrottamente, e non c'è motivo di credere che domani o tra tre ore andrà diversamente: è una mattanza alla luce del sole, nell'indifferenza generale del resto del mondo "civilizzato". I bollettini delle perdite sono pubblici, ...