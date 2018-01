Il turismo invernale in Campania è possibile | lo spettacolo del monte Cervati

Assemblea pubblica a Capracotta per il rilancio del turismo invernale : ... ci sentiamo ancora più impegnati e determinati a candidarci per nuovi investimenti che servano a migliorare l'appeal della nostra stazione sciistica e a sostenere, in questo modo, l'economia di ...

turismo : al via stagione invernale Nassfeld-Pramollo : Tra le tante novità della nuova stagione , numerosi eventi di animazione da dicembre fino alla primavera (tra cui la competizione di sci più lunga del mondo in programma: i prossimi 26 e 27 gennaio ...

turismo : Courmayeur alza il sipario sulla stagione invernale : Courmayeur rinnova l’appuntamento con Welcome Winter 2018 l’8 Dicembre, per dare ufficialmente il via alla stagione invernale italiana con un evento magico e coinvolgente. Ad animare l’evento saranno Federico Russo e Rosaria Renna, insieme a ospiti d’eccezione come la special guest Nina Zilli e le voci del coro gospel The Gospel Friends Reunion. Courmayeur, 21 Novembre 2017 – Sarà l’8 Dicembre la data in cui a Courmayeur verrà inaugurata la ...