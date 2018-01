Il Segreto | episodi dal 5 al 9 febbraio 2018 | Severo furioso | Fè umiliata

Il Segreto - episodi 29 gennaio-2 febbraio : scoppia la passione : Anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: la vendetta di Francisca Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Intrighi, vendette, ripicche, inganni e tradimenti sono all’ordine del giorno. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Matias e Beatriz cederanno alla passione. Camila decide di dare una seconda possibilità ad Hernando ma pretende che Lucia sparisca per sempre dalle loro vite. ...

'Il Segreto - Episodio 1582' stasera in tv su Canale5 - le anticipazioni della puntata : Nuovo Episodio questa sera 24 gennaio su Canale5 de 'Il segreto' , la soap opera spagnola prodotta da Boomerang TV e creata da Aurora Guerra . anticipazioni Hernando e Camila si incontrano e decidono ...

Il Segreto : trame episodi di metà gennaio 2018 Video : Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla settima stagione dell’appassionante #telenovela spagnola “Il Segreto [Video]”, creata da Aurora Guerra. In questo articolo vi riveleremo cosa accadra' negli episodi che vedrete su Canale 5 a gennaio 2018. Cos’è successo nel mese di dicembre? Nelle puntate che sono andate in onda in questo periodo, cioè nel mese di dicembre 2017, ci sono stati tantissimi avvenimenti. ...

Il Segreto anticipazioni episodi spagnoli : Saul condannato a morte Video : Dalle anticipazioni spagnole de #Il Segreto, ecco spuntare l'ennesima cattiveria di Francisca Montenegro che, incurante di essere stata salvata da un giovane eroe, si dimentichera' ben presto di lui e lo colpira' alla spalle con una crudelta' senza precedenti. Come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio, un proverbio decisamente azzeccato per la matrona di Puente Viejo. Ma andiamo a scoprire che cosa succedera' con le anticipazioni ...

Il Segreto - episodio del 21 novembre : l'annuncio di una finta morte Video : Le vicende dei protagonisti della soap più amata della Mediaset [Video] si concentrano sulla figura di Raimundo Ulloa Ramon Ibarra. In particolare bisogna sottolineare che le anticipazioni della puntata del 21 novembre rivelano che viene resa una fittizia dichiarazione nel paese di Puente Viejo: si tratta della falsa morte di Raimundo. Non si conoscono i motivi per cui viene fatto un simile annuncio: la Montenegro Maria Bouzas non riesce a farsi ...