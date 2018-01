Il segreto di Lino Banfi | ' Ho creato lo Smile Food'

Anticipazioni Il segreto : BEATRIZ fa l’amore con AQUILINO!!!! : A Il Segreto sta per cominciare un periodo piuttosto complicato per la giovane BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm): terminata la liaison extraconiugale con Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Hernando (Angel De Miguel) deciderà di approfondire la conoscenza del maturo Aquilino Benegas (Raul Tortosa) e le sue azioni si spingeranno fino ad un punto di non ritorno. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle ...

Il segreto trame marzo : Beatriz e Aquilino scappano da Puente Viejo? Video : Tanti nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate de #Il Segreto, la #Soap opera iberica che prossimamente vedra' la morte di Don Eusebio [Video]. Le trame di marzo ci svelano che Aquilino fara' una proposta sorprendente a Beatriz, all'oscuro di Hernando e Camila. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino e Beatriz, amore proibito Le trame degli episodi de Il Segreto in onda a marzo, rivelano che a Puente Viejo giungera' Aquilino Benegas, ...

Anticipazioni Il segreto : HERNANDO e CAMILA cominciano a credere alle voci su BEATRIZ e AQUILINO! : Accantonati i problemi coniugali dovuti alle intromissioni di Lucia Torres (Chanel Terrero), HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) e CAMILA Valdesalce (Yara Puebla) dovranno presto guardarsi le spalle da Aquilino Benegas (Raul Tortosa), una new entry della telenovela Il Segreto; l’uomo entrerà infatti in società col proprietario dei Manantiales ma, col passare degli episodi, svilupperà una particolare attrazione per la giovanissima BEATRIZ ...

Anticipazioni Il segreto : AQUILINO vuole fare l’amore con BEATRIZ ma… : La giovanissima BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) non mancherà di sorprendere i telespettatori nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: dopo essere diventata l’amante segreta del suo ex Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Hernando (Angel De Miguel) si avvicinerà tantissimo ad AQUILINO Benegas (Raul Tortosa), un losco impresario entrato in società con il proprietario dei Manantiales. Che cosa succederà? Secondo ...

Il segreto trame marzo : Aquilino sottrae Los Manantiales ad Hernando Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, che ha appena annunciato l'uscita di scena di Fè [Video]. Le ultime novita' ci svelano che il povero Hernando Dos Casas scoprira' che Aquilino Benegas è un truffatore, se il destino non avesse in serbo un'altra sorpresa. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino inganna Hernando Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] ci svelano che Hernando Dos Casas ricorrera' a dei ...

Il segreto trame marzo : Aquilino sottrae Los Manantiales ad Hernando : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, che ha appena annunciato l'uscita di scena di Fè. Le ultime novità ci svelano che il povero Hernando Dos Casas scoprirà che Aquilino Benegas è un truffatore, se il destino non avesse in serbo un'altra sorpresa. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino inganna Hernando Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto ci svelano che Hernando Dos Casas ricorrerà a dei pericolosi strozzini ...

Il segreto - arriva un attore di Game of Thrones : Aquilino inganna Hernando : Anticipazioni Il Segreto, ecco chi è Aquilino: Raul Tortosa, ex attore di Game Of Thrones Raul Tortosa è uno dei prossimi protagonisti indiscussi de Il Segreto. A Puente Viejo sta infatti arrivando Aquilino, il nuovo nemico di Hernando Dos Casas. L’affascinante e tenebroso attore spagnolo è noto al pubblico di Canale 5 per aver preso […] L'articolo Il Segreto, arriva un attore di Game of Thrones: Aquilino inganna Hernando proviene da ...

Il segreto anticipazioni : AQUILINO salda il debito di HERNANDO ma… : Accantonata la storyline legata a Lucia Torres (Chanel Terrero), i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno osservare con attenzione ogni mossa della new entry AQUILINO Benegas (Raul Tortosa): arrivato a Puente Viejo per stringere con HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) un accordo commerciale per risollevare le sorti dei Manantiales, l’uomo – sposato e padre di due figli – si avvicinerà “pericolosamente” a ...

Anticipazioni Il segreto : DOLORES insinua che AQUILINO e BEATRIZ abbiano una relazione… : BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) sarà una delle grandi protagoniste de Il Segreto nei primi mesi del 2018: oltre ad incominciare una relazione “segreta” con lo sposatissimo Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Hernando (Angel De Miguel) stringerà un rapporto particolare con il maturo AQUILINO Benegas (Raul Tortosa), un nuovo socio dei Manantiales. Questa “sintonia”, come facilmente prevedibile, innescherà le ...

Il segreto - trame febbraio 2018 : Beatriz cade nella trappola di Aquilino Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena visto il ritorno di Fè [Video]nelle puntate spagnole. Le trame di febbraio 2018 ci svelano che l'ingenua Beatriz si gettera' tra le braccia di Aquilino, non sapendo che l'uomo sta tramando qualcosa di terribile. Anticipazioni Il Segreto: Beatriz flirta con un uomo sposato Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda a ...

Anticipazioni Il segreto 2018 : BEATRIZ bacia AQUILINO : Durante le festività natalizie, i telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno alle nozze tra Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) e Matias Castañeda (Ivan Montes): quest’ultimo però, nonostante il matrimonio ormai celebrato, non riuscirà a stare lontano dalla sua ex BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) e avvierà una relazione clandestina con lei; tutto questo non farà altro che generare una serie di complicatissime ...

Anticipazioni Il segreto 2018 : MARCELA cerca di mettere distanza tra MATIAS e BEATRIZ ma AQUILINO… : Negli episodi de Il Segreto in onda nel 2018, MARCELA del Molino (Paula Ballesteros) scoprirà che il neo-marito MATIAS Castañeda (Ivan Montes) le è stato infedele; come abbiamo anticipato in alcuni dei nostri precedenti post, il figlio adottivo di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) deciderà di troncare la sua tresca con BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) non appena la moglie avrà un brutto incidente, ma ciò non impedirà alla ...

Anticipazioni Il segreto 2018 : BEATRIZ sempre più vicina ad AQUILINO BENEGAS : Novità in vista nelle puntate de Il Segreto in onda nei primi mesi del 2018: come abbiamo infatti annunciato nei nostri precedenti post, gli abitanti dei Manantiales cominceranno ad avere a che fare con AQUILINO BENEGAS (Raul Tortosa), un misterioso commerciante che si metterà in contatto con Hernando Dos Casas (Angel De Miguel) per proporgli una vantaggiosa offerta per il negozio di saponi e profumi, andato in malora grazie ai vili sotterfugi ...

