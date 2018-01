Il Segreto | anticipazioni spagnole | MARIANA | si torna a parlare di lei!

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 30 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 30 gennaio 2018: Adela alla fine parte per l’Inghilterra… Carmelo scopre che Adela aveva rivelato a Gracia Hermosa cosa le impediva di restare al suo fianco, ossia l’uccisione di suo marito. Fe è sempre più disperata per le prossime nozze di Mauricio, ma non si dà per vinta e si fa coraggio: la donna decide di giocare le sue ultime carte per tornare in coppia con il Godoy… Da ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Severo condannato a morte : Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Severo cerca vendetta su Venancia dopo la morte di Candela Se nelle puntate italiane de Il Segreto Candela e Carmelito non hanno fatto il loro ritorno a Puente Viejo, in Spagna madre e figlio sono tornati a fianco di Severo. Dalle Anticipazioni spagnole sappiamo che nel piccolo paesino arriva Venancia, l’ex […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo condannato a morte proviene da ...

Il Segreto - anticipazioni : Lucia ferisce Camila e fugge per sempre : Il Segreto Un triangolo amoroso che ha tenuto banco ultimamente ne Il Segreto sta per perdere un lato, quello più scomodo: Lucia, la migliore amica di Camilla, che ha sedotto il marito della donna e messo in crisi il loro matrimonio, sarà finalmente smascherata e costretta a lasciare in fretta Puente Viejo. Ma non senza un ultimo atto drammatico, come si legge nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: anticipazioni lunedì 29 gennaio ...

Anticipazioni Il Segreto : BEATRIZ fa l’amore con AQUILINO!!!! : A Il Segreto sta per cominciare un periodo piuttosto complicato per la giovane BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm): terminata la liaison extraconiugale con Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Hernando (Angel De Miguel) deciderà di approfondire la conoscenza del maturo Aquilino Benegas (Raul Tortosa) e le sue azioni si spingeranno fino ad un punto di non ritorno. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle ...

IL Segreto anticipazioni : la piccola BELEN arriva a Puente Viejo : Nelle prossime puntate italiane de Il SEGRETO entrerà in scena la piccola BELEN Garrion (Gema Gonzalez), figlia di Nestor. La vedremo a breve su Canale 5. Vi chiederete come farà BELEN il suo ingresso a Puente Viejo e come si relazionerà con i personaggi della telenovela. Per fornire un migliore quadro della situazione, iniziamo dicendo che Lucia Torres (Chanel Torres) dirà a Camila che BELEN si trova a Cuba con i parenti materni; in seguito la ...

Il Segreto : le trame dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio 2017 Matias e Beatriz cederanno alla passione. Camila decide di dare una […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 – ...

Anticipazioni IL Segreto : arriva NAZARIA - la moglie di MAURICIO : Guai in arrivo nelle puntate italiane de Il SEGRETO che vedremo a breve su Canale 5. Questa volta parliamo del triangolo amoroso che interesserà tre personaggi della soap: MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla), Fe (Marta Tomasa Worner) e NAZARIA Goristizas (Cayetana Cabezas). Avrete già avuto modo di vedere l’evolversi di tutta la storia tra il capomastro e la cameriera di Donna Francisca (Maria Bouzas) e possiamo garantirvi che il peggio deve ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : la scoperta di Mauricio : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Emilia aiuta Fe Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto: ogni giorno più di due milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale5 per seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che finalmente Mauricio scoprirà la verità sulla partenza di Fe. Mauricio è stato costretto da donna Francisca a lasciare Fe e a sposarsi per ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Gracia ha una notizia da dare! : In casa Miramar ci saranno tristi ed allegre sorprese, questo annunciano le anticipazioni spagnole sulle puntate de Il Segreto. Pedro se ne è andato e non tornerà più. Infatti, dopo aver conosciuto in Russia una ragazza più giovane ed aver chiesto il divorzio a Dolores, seguirà la notizia della sua morte. Che cosa succederà in seguito? Dopo il lutto arriva la gioia per i Miramar Lo strampalato Hipolito, come sappiamo e, come riporta il portale ...

Il Segreto anticipazioni Spagna : nuova cicogna in arrivo a Puente Viejo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera ci ha mostrato come Nicolas abbia ricevuto un'inquietante novita' sulla morte di Mariana [Video]. Le anticipazioni iberiche rivelano poi che una cicogna spicchera' il volo per una un personaggio importante della soap spagnola in onda in Italia su Canale 5. anticipazioni Il Segreto: una cicogna per i Miranar Le anticipazioni delle nuove puntate [Video]de Il ...

Il Segreto anticipazioni Spagna : nuova cicogna in arrivo a Puente Viejo : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera ci ha mostrato come Nicolas abbia ricevuto un'inquietante novità sulla morte di Mariana. Le anticipazioni iberiche rivelano poi che una cicogna spiccherà il volo per una un personaggio importante della soap spagnola in onda in Italia su Canale 5. anticipazioni Il Segreto: una cicogna per i Miranar Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda in ...

Il Segreto Mediaset - anticipazioni febbraio : Mauricio e Fe alla svolta Video : #Il Segreto, soap punta di diamante Mediaset, non smette di regalare ai suoi telespettatori emozioni uniche. A tenere banco nelle prossime puntate sara' la relazione alquanto strana tra Mauricio e Nazaria. Francisca ha obbligato il capomastro a sposare sua cugina, sebbene contro il suo volere. Fe, appena venuta a conoscenza della notizia, ha deciso di chiudere i rapporti con il suo 'omaccione', dopo averlo inutilmente spronato a ribellarsi agli ...