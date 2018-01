Il Procuratore Generale di New York indaga sui finti follower

'Roma nel mirino delle mafie' - l'allarme del Procuratore generale : È il diffondersi della criminalità organizzata, in tutte le sue sfaccettature, l'elemento che 'può minacciare in modo mortale' la tenuta della legalità in tutto il Lazio. A lanciare l'allarme è il ...

"Roma nel mirino delle mafie" - l'allarme del Procuratore generale : È il diffondersi della criminalità organizzata, in tutte le sue sfaccettature, l'elemento che "può minacciare in modo mortale" la tenuta della legalità in tutto il Lazio. A lanciare l'allarme è il Procuratore generale presso la corte di appello di Roma Giovanni Salvi, che nella sua relazione per l'anno giudiziario ha puntato il dito contro "la ...

"I reati contro la pubblica amministrazione e il danno erariale" : a Villa Umbra il Procuratore Generale cardella e il presidente aggiunto ... : (UNWEB) Perugia" L'eccesso di regolamentazione può provocare difficoltà interpretative in sede applicativa e produrre una Paese con "le mani legate". E' quanto emerso nel corso del seminario "I reati ...

Piazza San Carlo - scoppia la polemica tra il capo della polizia e il Procuratore Generale di Torino : Gabrielli sulle accuse all'ex questore per il disastro del 3 giugno: "Stufi di essere la foglia di fico". Saluzzo: "Parole inaccettabili, non abbiamo indagato a...

Il Procuratore Generale dell'Iran : sostengono le proteste USA - Israele e Arabia Saudita - : Secondo Montazeri ha architettato il piano per i disordini in Iran Michael D'Andrea, che in precedenza ha diretto il dipartimento della CIA per combattere il terrorismo. "Per creare disordini in Iran ...

Il Procuratore Generale di Roma : 'Le condizioni di Dell'Utri sono compatibili con il carcere' : Il procuratore generale di Roma, Pietro Giordano, ha dato parere negativo in relazione alla richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex senatore Marcello Dell'Utri ...

È morto il Procuratore Generale spagnolo José Manuel Maza - conosciuto per avere chiesto l’arresto dei membri del governo catalano : Ieri sera è stata annunciata la morte di José Manuel Maza, 66 anni, procuratore generale spagnolo, il cui nome era stato ripreso nelle ultime settimane anche dalla stampa internazionale in relazione al processo indipendentista catalano. Maza era stato ricoverato ieri per The post È morto il procuratore generale spagnolo José Manuel Maza, conosciuto per avere chiesto l’arresto dei membri del governo catalano appeared first on Il Post.

Cadavere trovato in mare in Salento/ Castro - forse è Besnik Muco - ex Procuratore Generale di Tirana : Cadavere trovato in mare in Salento, a Castro. forse è Besnik Muco, ex procuratore generale di Tirana: la conferma o smentita arriverà dall'esame del Dna sul corpo mutilato(Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 07:10:00 GMT)