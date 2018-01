Il pediatra | «Col lotus birth il neonato rischia la sepsi»

: @Clutcher @RobertoBurioni Poi le autorità sanitarie dovrebbero dire e ridire che bisogna portare i bambini a vaccin… - Beverari_M : @Clutcher @RobertoBurioni Poi le autorità sanitarie dovrebbero dire e ridire che bisogna portare i bambini a vaccin… - _stefy_89 : @claudia_segato Purtroppo è così.... ho litigato col mio pediatra proprio lunedì per lo stesso motivo... la sua ris… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Nick e Vanessa Fisher hanno deciso che il loro Ashton sarebbe venuto al mondo attraverso la, modalità di parto caratterizzata dalla mancata recisione del cordone ombelicale alla nascita. Secondo la neo mamma inglese, «dopo la nascita, il bambino viene separato dal cordone ombelicale e dalla placenta, e immagino che questa serie di eventi possa essere emotivamente traumatica per il bambino». Per questo ha deciso di mantenerli attaccati alfino al momento del «distacco naturale»: ha trattato la placenta con achillea, amamelide, lavanda, rosmarino, boccioli di rosa e sale marino, per «nascondere ogni odore», e ha chiesto alla cugina di realizzare una borsa in cui trasportare la placenta (dopo avere realizzato che i sacchetti per la placenta, che si vendono anche sul sito di e-commerce Etsy, non sarebbero arrivati in tempo). È convinta di avere fatto la scelta giusta ...