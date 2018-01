Il paradosso del castello di Sammezzano | amato ma abbandonato a se stesso

Il paradosso dell’affare Dzeko-Chelsea : l’errore la Roma lo fa con Emerson! : In casa Roma il calciomercato potrebbe vivacizzarsi nelle ultime giornate caldissime di questo mese di gennaio. Il club del patron Pallotta si appresta a cedere Dzeko ed Emerson al Chelsea, per una cifra pari a 50 milioni di euro più 10 di bonus. Ebbene, in questi giorni abbiamo difeso a spada tratta la decisione di fare cassa da parte della Roma per poter finalmente sistemare i conti e rispondere al meglio alle richieste dell’Uefa in ...

Populisti - il paradosso per cui una volta al governo approdano su posizioni “moderate”. A beneficio dell’opposizione : Da agguerriti barricaderi a moderati nel giro di una legislatura. In estrema sintesi è questa, secondo una vasta analisi intitolata The Global State of Democracy, la parabola più tipica dei cosiddetti partiti Populisti che impazzano in Europa e nel mondo della crisi economica infinita. Lo studio è prodotto dall’International Institute for Democracy and Electoral Assistance, anche conosciuto come IDEA, organizzazione indipendente guidata dall’ex ...

Il velo islamico nello spot per la cura dei capelli - l'ultimo paradosso dell'integrazione : Quelle immagini, poi passate clandestinamente ad alcuni siti e finite (per fortuna) in giro per il mondo, volevano dimostrare la vita quotidiana in una città conquistata dallo Stato islamico. Ebbene, ...

Promesse ai raggi X/ ll paradosso della sinistra sulle tasse : Ha creato molta sorpresa, e persino un po' di sconcerto, la prima uscita politica di Pietro Grasso come leader di Liberi e Uguali (Leu): 'Aboliamo le tasse universitarie!'. Gli è stato subito obiettato: ma come, vi presentate come un partito di sinistra dura e pura, e poi ...

Un paradosso della biodiversità spiegato con virus e batteri : Quello che vediamo nel mondo, laddove ci aspetteremmo un predominio assoluto, è invece una grande biodiversità. Per risolvere quello che per la scienza è un paradosso, due ricercatori, Chi Xue e ...

Garanzia giovani - il paradosso del piano per l’inserimento lavorativo : i Neet sono 2 - 3 milioni. Più di quando è partito : Quasi 150mila giovani inattivi in più nonostante gli 1,5 miliardi di fondi messi a disposizione dall’Unione europea negli ultimi quattro anni per finanziare Garanzia giovani, il piano che avrebbe dovuto favorirne l’ingresso nel mercato del lavoro. Programma che lo scorso luglio è stato rilanciato mettendo sul piatto altri 1,3 miliardi da spendere di qui al 2020. Poco importa se, al netto degli annunci sessisti (“cercasi ...

Melanoma : scoperto il “paradosso” dell’obesità : È il “paradosso” dell’obesità. Gli uomini con chili di troppo colpiti da Melanoma metastatico rispondono meglio alle terapie target e all’immuno-oncologia rispetto a chi è normopeso. In particolare migliora la sopravvivenza libera da progressione e la sopravvivenza globale. Un risultato che non è evidenziato invece fra le donne e nei pazienti obesi (uomini e donne) trattati con la chemioterapia. La relazione apparentemente paradossale fra ...

L'incapacità dell'Onu/ Il paradosso di chi spera in un dittatore per la Libia : A rendere ancora più tragica la tragedia libica mancava solo la lite fra l'Onu e l'Unione Europea (Italia compresa). A scatenare questa lite sono stati i media che hanno mostrato a tutto il mondo quello che gli addetti ai lavori sapevano da tempo e che le colonne di questo giornale avevano già chiaramente denunciato: che nel territorio libico i migranti vengono trattati in modo inumano. ...