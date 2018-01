Il ministro di Macron è indagato per stupro Ma il governo lo difende

: Governo e maggioranza hanno preso le difese del ministro del Bilancio, Gerald Darmanin, astro nascente della squadr… - cjmimun : Governo e maggioranza hanno preso le difese del ministro del Bilancio, Gerald Darmanin, astro nascente della squadr… - notizieoggi_com : Il ministro di Macron accusato di stupro- - LMartinel85 : @LMartinel85 su @LaStampa scandalo sessuale per Darmanin, astro nascente del Governo francese e vicino a Macron - zazoomblog : Il ministro di Macron accusato di stupro - #ministro #Macron #accusato #stupro - globenoteslive : #esteri Il ministro di Macron accusato di stupro -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Un piccolo caso Weinstein in salsa parigina imbarazza l’Eliseo. Sabato scorso la Procura di Parigi ha riaperto un’inchiesta sui presunti abusi sessuali commessi nel 2009 dal trentacinquenneper i Conti Pubblici, Gérald Darmanin.Protagonista della vicenda è una ex escort, simpatizzante dell’Ump. All’epoca dei fatti Olga Patterson, oggi quarantaseienne, aveva da poco cambiato nome in Sophie Spatz, dopo aver sposato un finanziere parigino. Per cancellare ogni traccia del suo passato e cercare di annullare una condanna in appello per minacce contro il suo primo compagno, la donna aveva chiesto aiuto ad alcuni rappresentanti del partito di centrodestra. Darmanin, che allora aveva 25 anni e ricopriva la carica di consigliere municipale, le promise di impegnarsi a fare pressioni suldella Giustizia, Michéle Aliot Marie, perché il suo ...