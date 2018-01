Il mercato del Napoli | la Juve blocca Politano Giaccherini vicinissimo al Chievo

Juventus - Marotta su Emre Can/ Calciomercato - quella dell'ad bianconero è tutta pretattica? : Juventus, Marotta su Emre Can. Calciomercato, l'amministratore delegato dei bianconeri conferma che i contatti sarebbero avviati per arrivare al calciatore del Liverpool di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:09:00 GMT)

Calciomercato Roma - Emerson-Chelsea operazione slegata da Dzeko : i dettagli economici dell’affare con i Blues : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, tiene banco il Calciomercato. Si continua a parlare con il Chelsea, in particolar modo definita nelle ultime ore la trattativa per la cessione di Emerson, al club giallorosso 20 milioni più bonus. Si tratta di un’operazione che non entusiasma quella della Roma, è stato ceduto un calciatore dal grande potenziale ad una cifra che può essere considerata bassa, inoltre risulta ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Genoa - proposto Hernanes : ecco la risposta del club : 1/14 Hernanes (LaPresse/Marco Alpozzi) ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Cairo blinda Ljajic - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Atalanta - super offerta del Salisburgo per Barrow : la risposta : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta è reduce dall’entusiasmante successo nella gara di campionato contro il Sassuolo ed adesso si prepara per l’importante gara di Coppa Italia contro la Juventus, per il momento stagione clamorosa da parte della squadra di Gasperini. Ultime ore di Calciomercato ma difficilmente ci saranno operazioni di un certo rilievo in casa Atalanta, nelle ultime ore secondo quanto riporta la ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano - Cairo blinda Ljajic : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Nel mercato del centrodestra Silvio sceglie l'usato sicuro : Questua da Berlusconi, l'ordine è: no a personaggi sopra le righe Per cinque giorni Berlusconi è rimasto inchiodato al tavolo delle candidature finché venerdì, causa stanchezza o un moto di disgusto, ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : valutazioni per Juve ed Inter - mosse a sorpresa di Samp e Genoa : Ultime ore di Calciomercato, nonostante la giornata in Serie A qualcosa si è mosso. La Roma pensa al campionato, oggi importante gara contro la Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio nella gara di mercoledì proprio contro i blucerchiati. Molto probabilmente sarà l’ultima partita con la maglia giallorossa di Emerson ed Edin Dzeko, gli accordi tra i club sono stati raggiunti da tempo per 50 ...

Fiorentina - confronto nello spogliatoio al termine della partita e Pioli parla di mercato : Prestazione horror della Fiorentina nella gara della 22^ giornata del campionato di Serie A contro il Verona, pesante ko per 1-4. Ecco l’analisi di Pioli ai microfoni di Sky Sport: “La nostra è stata una prestazione difficile da commentare. Chiaro che non siamo questi, otto risultati utili consecutivi dimostrano che siamo una squadra con dei valori. Oggi però è stato uno stop molto brutto, ed era giusto dire subito certe cose. Fino ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - dallo United non alla Juventus per il prestito di Darmian. Inter-Sturridge - ci siamo : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - dallo United non alla Juventus per il prestito di Darmian : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Juve - spunta Carrasco dell'Atletico : Un giorno speciale per uno dei simboli dei bianconeri nel mondo, che in queste ore sta ricevendo migliaia di auguri da parte di compagni di squadra, avversari, colleghi, società, ma soprattutto dai ...