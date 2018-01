Il M5s presenta i candidati esterni nei collegi uninominali

M5s - la candidatura lampo dell’ammiraglio Veri. La presentazione prima del ritiro : “Movimento unico credibile” : Nel giorno della presentazione dei candidati M5s all’uninominale, al Tempio di Adriano a Roma, salta già uno dei nomi presentati dal candidato premier Luigi Di Maio. Si tratta di Rinaldo Veri, ammiraglio che pochi mesi fa si presentò come candidato sindaco a Ortona sostenuto da una coalizione di centrosinistra (incluso il Pd) e attualmente ancora consigliere comunale nella stessa città. Così si era presentato prima del passo indietro: “Non ...

M5s presenta coperture del programma : “30 miliardi da spending review - 40 da taglio detrazioni - 10-15 da più deficit” : Circa 30 miliardi annui, a regime, dalla spending review in senso stretto. Compreso “1 miliardo di tagli ai costi della politica“. Quaranta miliardi l’anno dal taglio delle agevolazioni fiscali (tax expenditure) che si possono “ripensare e spostare da obiettivi dannosi o improduttivi verso finalità ad alto moltiplicatore”. Infine, una “riflessione” su 10-15 miliardi di maggiore deficit annuo. Rimanendo ...

M5s - 20 punti in 4 minuti. La nostra sintesi della presentazione del programma di Luigi Di Maio a Pescara : “A Pescara presenteremo il programma di governo con tutte le coperture economiche”, aveva detto Luigi Di Maio lo scorso martedì nello studio televisivo di La7, durante la trasmissione condotta da Giovanni Floris Di Martedì. E in effetti il candidato presidente del Consiglio M5s ha chiuso la tre giorni di formazione a Pescara lanciando i 20 punti “per la qualità della vita”. Salito sul palco dell’ex Aurum, dopo aver ...

M5s - Di Maio presenta gli ‘esterni’ : “Fanno tremare i polsi - li supplicano di non candidarsi con noi” : Luigi Di Maio chiude la tre giorni del ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara e dopo aver presentato il programma di governo del M5s, ha voluto accanto a se alcuni degli esterni che “lavoreranno con il Movimento” nelle prossime settimane e a cui ha chiesto di candidarsi per i collegi uninominali. Tra loro il comandante Gregorio De Falco – il più applaudito dalla platea; Vincenzo Zoccano presidente del Forum italiano disabilità; i giornalisti ...