Il confronto impossibile | iPhone X vs Canon M100 Chi vincerà?

Pure Pisapia molla il Pd : confronto impossibile. I suoi vanno con Grasso : Sinistra in tilt. Giuliano Pisapia getta la spugna messo all'angolo dalla mossa di Pietro Grasso e dal successo del battesimo di Liberi e Uguali. Ufficialmente la rinuncia dell'ex sindaco di Milano è legata allo slittamento della discussione sullo ius soli confinato all'ultimo punto del calendario dei lavori del Senato. In realtà Campo Progressista si era già sgretolato con gli ex Sel da un lato pronti a saltare sul carro del ...

Pisapia rompe con Renzi - verso il ritiro della candidatura. Campo Progressista : "confronto con il Pd impossibile" : Giuliano Pisapia avrebbe deciso di fare un passo indietro, prendendo atto che non ci sono i margini per un'alleanza con il Partito democratico. E' quanto trapela al termine di una lunga riunione di Campo Progressista. Gli esponenti di sinistra di Cp, che provenivano da Sel, starebbero invece valutando di aderire a Liberi e uguali, la lista unitaria guidata da Pietro Grasso."Ci abbiamo provato, per molti mesi, con tanto impegno ed entusiasmo", si ...