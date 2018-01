Il campionato va ma tutta colpa di questo VAR

: @Chiariello_CS @YouTube avete la forza e i mezzi d'informazione necessari per ricostruire tutta la verità... il cam… - BennyBoomFrozen : @Chiariello_CS @YouTube avete la forza e i mezzi d'informazione necessari per ricostruire tutta la verità... il cam… - enricovalle : RT @valeriomariano3: Caro Maurizio, domani riconsegno decoder, smart card e digital key @SkySport. Ormai trovo più credibile "L'isola dei f… - maifriendz : @Sdigsa Zio cane, solo perché è in un momento negativo (come tutta la squadra) ed ha sbagliato l'occasione più impo… - Alessan76038078 : Finalmente una bella vittoria, il miglior Milan di tutta la stagione! 2-1 alla Lazio e terza vittoria consecutiva i… - ilcosti : @stebellentani Ce la stanno mettendo tutta a compromettere il campionato come tutti gli anni, quando arriva il mome… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Un tempo il termine VAR era sinonimo di Varriale, il noto conduttore un programma televisivo della Rai, che aveva il compito di raccogliere tutte le interviste a caldo post-partita di allenatori, giocatori, presidenti, addetti ai lavori e non, insomma tesserati dei vari club iscritti aldi Serie A in corso: tra questi c'era anche la possibilità di commentare e valutare in studio attraverso la cosiddetta Moviola decisioni arbitrali ed episodi dubbi che poi condizionavano più o meno il regolare andamento di un match. Oggi, cosa è cambiato? Oggi VAR sta a indicare una neonata tecnologia (eh si, anche il calcio e le valutazioni sportive, in un mondo sempre più digitale, si è adeguato ai tempi che corrono), una tecnologia di supporto alle decisioni arbitrali più svariate che dovrebbe avere come obbiettivo e fine ultimo facilitare il compito di assistenti, arbitri, guardalinee (e ...