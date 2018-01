Il calcio italiano sta eleggendo il suo presidente

Var simbolo del calcio italiano : allo sbando totale. E oggi la Figc vota nel caos : Crotone-Cagliari è stata la dimostrazione che anche uno strumento buono e giusto come la tecnologia, diventa inutile (o addirittura nocivo) senza la persona giusta a utilizzarla. È la metafora di tutto il nostro calcio: sport nazionale, prima industria del Paese, storica tradizione italiana, completamente allo sbando per mancanza di persone capaci. Proprio come la Var. Dall’inizio dell’anno, ieri la moviola in campo ha toccato il punto più ...

Il calcio italiano oggi elegge il suo presidente : 275 persone sceglieranno il successore di Carlo Tavecchio alla FIGC, contro il parere del CONI: i candidati sono tre The post Il calcio italiano oggi elegge il suo presidente appeared first on Il Post.

Il piano di Mediapro per la Serie A e per il calcio italiano : Ecco come funzionerebbe la tv del calcio italiano: gli spagnoli voglio anche la Serie B e l'archivio della Serie A. L'articolo Il piano di Mediapro per la Serie A e per il calcio italiano è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediapro - il colosso spagnolo che punta a comprare i diritti tv del calcio italiano : Dopo aver contribuito a buttar fuori l'Italia dal Mondiale, ora la Spagna può 'comprare' il campionato italiano di serie A. È una chiave di lettura metaforica, ma di fatto la svolta sui diritti tv può essere in salsa spagnola: la Lega di A, dopo aver ritenuto troppo basse le offerte di Sky e Mediaset, ha aperto a Mediapro, colosso di Barcellona, anche se le altre due concorrenti sperano di rientrare. Il gruppo di ...

Il calcio italiano un rebus - ma pensa solo alla Tv : Lo scenario che si va delineando nel futuro immediato del pallone italiano è quello dell'immobilismo. Sulla carta devono essere i giorni della svolta: prima le elezioni della Lega calcio nell'ennesima ...

Pirlo : 'Il calcio italiano va rifondato. Necessario ripartire da zero' : Quella Coppa l'ha alzata al cielo nella notte di Berlino nell'estate del 2006, oggi invece Andrea Pirlo " scelto come testimonial per il Fifa World Cup Trophy Tour, uno spettacolare giro del Mondo che vedrà la Coppa fare 'visita' a più di 50 Paesi " si ritrova a commentare una delle pagine più buie del movimento calcistico azzurro. "Il calcio italiano ha bisogno di rifondarsi, di cambiare:...

Serie A Bonera : "Il calcio italiano non mi manca" : Non vorrei essere ipocrita, ma del calcio italiano mi manca ben poco, quando sei in quel mondo sei catapultato in una realtà nella quale pensi che esista solo quello. Poi quando esci capisci che c'è ...

Il Barcellona ha in mano il destino del calciomercato italiano : le ultime sulle trattative Rafinha e Deulofeu : Il Barcellona si appresta a chiudere altre due operazioni in uscita, entrambe verso l’Italia. La prima riguarda Gerard Deulofeu: tornato in estate dopo sei mesi eccellenti al Milan, l’esterno spagnolo non ha trovato lo spazio che si aspettava e, stando all’emittente “RAC1”, sarebbe ora a un passo dal Napoli. Sfumato Verdi, i partenopei avrebbero infatti virato sull’ex rossonero e la distanza fra offerta (15 ...

Il calcio italiano e le “squadre riserve” : Nel calcio italiano non esistono, ma all'estero sono considerate utilissime: e ora se ne sta riparlando The post Il calcio italiano e le “squadre riserve” appeared first on Il Post.

Mercato Inter - Real-Icardi per Figo : "Fa male al calcio italiano" : Però un club ha la sua politica, il suo progetto e l'Inter, come tutte le società, farà le sue scelte'. Da ex nerazzurro Figo non può che fare il tifo per la squadra di Spalletti: 'Spero vinca lo ...

Lotito alla Figc? L'inciucio con Tavecchio e il grande scandalo : così si celebra il funerale del calcio italiano : La candidatura di Lotito alla carica di presidente della FIGC rischia di causare la paralisi completa del movimento calcistico in Italia. Tra Tavecchio e un funerale annunciato LaPresse/Alfredo ...

Chievo - Gobbi messaggio all’Italia : “Si decide il futuro del calcio italiano. Serve gente…” : Chievo, Gobbi messaggio all’Italia: “Si decide il futuro del calcio italiano. Serve gente…” Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo, Gobbi messaggio ALL’ITALIA- Massimo Gobbi, tramite il proprio account ufficiale instagram, ha lanciato un chiaro messaggio al mondo del calcio italiano. Un inno alla riflessione. Un inno alla ...

Storia di Damiano Tommasi - il calciatore buono che vorrebbe cambiare il calcio italiano : Lo conosco benissimo ed è una delle persone più limpide e altruiste che abbia conosciuto nel mondo del calcio nella mia carriera', scrive di lui Francesco Totti sulla pagina nella Hall of Fame della ...

I 5 grandi rimpianti del calciomercato italiano che hanno fatto la storia del calcio : E' quasi impossibile, guardando alla cifra spesa dal Barcellona per Coutinho , non chiedersi come abbia fatto l' Inter a farselo scappare. Ma non c'è solo il brasiliano ormai ex Liverpool ad aver ...