: Ikea, il blu e il giallo che fanno la differenza - little_frank_lf : Ikea, il blu e il giallo che fanno la differenza - almost_blu : RT @Deddinx: Grazie per aver permesso a tutti noi, col nostro ridicolo stipendio, di avere una casa dignitosa. #IKEA - blu_mirtillo : @OrizOrizzonte @ego_sono @giudiiiiiiiii Ikea mi inquieta Una volta stavo guidando in Finlandia oltre il circolo pol… - blu_mirtillo : @ego_sono Eh, dubito abbia prezzi Ikea, insomma ?? - Marco_Rizzo : All'onoranze funebri: "Ti piace la bara gialla? prendine una blu." #ikea -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Classe 1926, Ingvar Kamprad, fondatore dell', è morto il 28 gennaio dopo una breve malattia, come recita l'annuncio trasmesso sul sito dell'azienda: imprenditore per eccellenza, originale e innovativo, a soli 17 anni nel 1943, in piena II Guerra Mondiale, aveva creato l'azienda che è oggi un simbolo, un'idea e un vero modo di vivere e vedere le cose. Molto è ciò che si sa sulla vita di Ingvar Kamprad, ma quello che spicca innanzitutto è il suo essere un imprenditore multimiliardario al di fuori degli schemi. Non era certo l'uomo da Ferrari o Lamborghini, con feste da giornale o circondato da modelle e vamp alla Trump, e se proprio si vuole dire qualcosa contro di lui, si accenna immediatamente alle sue simpatie per i Nazisti, poi ampiamente sconfessate come "follia di gioventù", in un'epoca in cui molti, anche in Svezia, fuori dalla guerra e non invasa, lo erano....