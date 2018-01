Ikea | addio al fondatore Ingvar Kamprad | aveva 91 anni | era nella top ten dei Paperoni

Addio a Ingvar Kamprad - padre di Ikea : Se ne è andato Ingvar Kamprad, che passerà alla storia per avere fondato in Svezia Ikea: era il 1943, e lui un ragazzo. Scelse il nome mettendo insieme le sue iniziali (IK) con le prime lettere della fattoria di famiglia dov’era cresciuto (Elmtaryd) e del paese natio (Agunnaryd). Novantuno anni, viveva in un bungalow in Svizzera insieme alla moglie Margaretha. Tra gli uomini più ricchi del pianeta (fortuna personale stimata attorno ai 18 ...