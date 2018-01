' I soldi o la multa' | arrestati 6 poliziotti

Melissa Satta sulla multa a Nainggolan : "Con tutti i soldi che ha..." : La Roma si è dimostrata una società seria e con dei valori per come ha gestito il caso Nainggolan . Il belga dopo il suo Capodanno d'eccessi e sopra le righe è stato punito dal club di James Pallotta ...

M5s - Casaleggio : “Noi un partito? No - rifiutiamo i soldi pubblici. Una multa è il minimo per chi tradisce elettori” : Ribadisce che la “stella polare rimane la democrazia diretta” e il Movimento Cinque Stelle non è un partito perché “rifiuta i finanziamenti pubblici”. La rivoluzione contenuta nel nuovo statuto “era necessaria” per consentire la partecipazione alle Politiche “viste le nuove leggi sui partiti“. E su uno dei temi più discussi, quella penale da 100mila euro anti-voltagabbana, il messaggio è ...