I risultati di Wwe Royal Rumble 2018 : Aj Styles e Lesnar ancora campioni : Azione, emozioni, spettacolo e risultati difficilmente pronosticabili. E' andato in scena nella serata americana di domenica 28 gennaio Wwe Royal Rumble, il primo grande appuntamento di wrestling del 2018. Un evento davvero imperdibile per i tanti appassionati italiani. A tenere banco i due Royal Rumble match, sia quello maschile che quello storico, primo, tutto al femminile. Chi sarà rimasto per ultimo sul ring di Philadelphia? Aj Styles e ...

WWE Smackdown 23-1-18 risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nella Capital One Arena di Washington D.C. e mancano solo 5 giorni all’appuntamento con la Royal Rumble 2018. In questa serata vedremo un confronto tra i fautori dello Yep Movement, Kevin Owens e Sami Zayn, con il WWE Champion AJ Styles, in vista del loro Handicap Match in PPV (da monitorare sempre la situazione Shane Mcmahon e Daniel Bryan). ...

WWE Raw 25 Anniversary 22-1-18 risultati e Report : Oggi è un giorno di festa! Oggi WWE Monday Night Raw celebra il suo 25° anniversario di vita dopo il famoso 11 Gennaio 1993! Oggi, per festeggiare questo evento, ci troveremo in 2 sedi diverse, ovvero il Barclays Center di Brooklyn, e il Manhattan Center di New York, dove andò in onda la prima storica puntata dello show rosso. In questa serata, che rappresenta l’ultima fermata in vista della Royal Rumble 2018, avremo la presenza di ...

WWE Smackdown 16-1-18 risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Ci ritroviamo sempre in Texas, questa volta però nel Laredo Energy Arena di Laredo. Stasera andranno in scena le 2 semifinale per l’US Championship, reso vacante da Dolph Ziggler, con le 2 semifinali: Woods vs Mahal e Roode Vs Rawley, coi finalisti che si affronteranno alla Royal Rumble in un match titolato. Inoltre avremo il 3 Vs 3 tra la Riott Squad e le 3 ragazze del roster, ...

WWE Raw 15-1-18 risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a San Antonio, Texas, nel AT&T Center e manca una settimana all’appuntamento con il 25° anniversario dello show rosso, ma soprattutto, siamo a 13 giorni dall’evento che aprirà la Road to WrestleMania 34, ovvero la Royal Rumble. Nella puntata odierna, avremo lo scontro tra l’imbattuta Asuka e Nia Jax; inoltre scopriremo se il ...

WWE Smackdown 9-1-18 risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo nella Legacy Arena di Birmingham, Alabama. Dopo i fatti di settimana scorsa, come si risolveranno le controversie legate ai titoli di coppia e al ruolo di Daniel Bryan? Inoltre, avremo la sfida tra Zack Ryder e Mojo Rawley valido per l’accesso alle semifinali dell’US Championship Tournament. Nella divisione femminile, da registrare lo scontro tra ...

WWE Raw 8-1-17 risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo in Tennessee, al FedExForum di Memphis e avremo il ritorno dell’ex Intercontinental Champion The Miz. In più assisteremo al match valevole per il titolo dei pesi leggeri tra Enzo Amore e Cedric Alexander e scopriremo se il Balor Club si è davvero riunito, oppure se si è trattato soltanto di un semplice “One Night Only”. Dopo aver visto il ...

WWE Smackdown 2-1-18 risultati e Report : Benvenuti a tutti alla prima puntata del 2018 di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo ad Orlando, in Florida, all’Amway Center. Come già preannunciato la scorsa settimana, oggi assisteremo a ben 3 match: il primo sarà la difesa titolata dei Tag Team Champion, ovvero The Usos, contro il team composto da Chad Gable e Shelton Benjamin; poi avremo il terzo scontro tra i Breezango e i Bludgeon Brothers; infine il campione WWE ...

WWE Raw 1-1-18 risultati e Report : Buon anno a tutti e benvenuti alla prima puntata del 2018 di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a Miami, Florida, nella American Airlines Arena. Tanti i temi presenti in questa serata, dove assisteremo al ritorno dell’Universal Champion Brock Lesnar e avremo ben 2 match titolati: Enzo Amore difenderà la cintura Cruiserweight dall’assalto di Cedric Alexander, mentre ci sarà la rivincita della scorsa settimana tra ...

WWE Smackdown 26-12-17 risultati e Report : Buon Santo Stefano a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci ritroviamo nuovamente nella Allstate Arena di Chicago, Illinois. La scorsa settimana, Dolph Ziggler ha lasciato sul ring lo United States Championship e il GM Daniel Bryan ha indetto un torneo dove verrà decretato il nuovo campione degli Stati Uniti. In più avremo il match tra Naomi e Ruby Riott e lo scontro tra il campione WWE AJ Styles ...

WWE Raw 25-12-17 risultati e Report : Buon Natale a tutti e benvenuti alla puntata natalizia di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a Chicago, Illinois, nella famosa Allstate Arena. Stasera avremo il ritorno nello show rosso di John Cena, che non si è fatto più vedere dal match a squadre delle Survivor Series (curioso il fatto che abbia lottato con Smackdown). In più scopriremo i nuovi ingressi sia nel Royal Rumble maschile, sia in quello femminile, dopo lo ...

WWE Smackdown 19-12-17 risultati e Report : Benvenuti cari lettori della Notizia Sportiva ad un nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a Newark, New Jersey, nel Prudential Center. Clash of Champions è ormai agli archivi e anche il roster blu è pronto ad intraprendere la strada che porterà alla Royal Rumble 2018. Dopo i fatti della scorsa notte, cosa accadrà tra il Commissioner Shane Mcmahon e il GM Daniel Bryan? Chi saranno i nuovi sfidanti del campione WWE AJ Styles ...

WWE RAW 18/12/17 : risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di MONDAY NIGHT RAW ! Oggi ci troviamo a Providence, Rhode Island e finalmente sapremo come andrà a finire la controversia tra Kane e Braun Strowman dopo il pareggio di settimana scorsa, ma soprattutto, chi sfiderà “The Beast” Brock Lesnar per il WWE Universal Champonship alla Royal Rumble? Inoltre, come si evolverà la faida tra lo SHIELD e Samoa Joe & The Bar? La serata di Raw si apre ...