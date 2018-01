I militari usano braccialetti fitness | la mappa online svela i dettagli delle basi Usa

Attentato a un importante oleodotto libico - fonti militari accusano lIsis : L' Attentato che ha provocato l'interruzione dell' importante oleodotto libico che porta a Sidra, in Cirenaica, potrebbe essere opera dell'Isis. Nonostante l'assenza di rivendicazioni, fonti delle forze ...

Niente alcol ai militari Usa di Okinawa : ubriachi causano incidenti mortali : Tokyo - Per la seconda volta in poco più di un anno le autorità militari statunitensi sull'isola di Okinawa, in Giappone, hanno imposto il divieto alle truppe di consumare alcol . La decisione è stata ...