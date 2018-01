Huawei P10 Telefono si riavvia ripetutamente

Ondata di rilasci per l’aggiornamento B188 su Huawei P10 Lite TIM : cosa cambia realmente? : Fine settimana molto interessante per coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite, in particolare la versione brandizzata TIM. A partire da ieri, infatti, sui social si può registrare la piena distribuzione dell'aggiornamento B188, al punto che ora tutti vogliono saperne di più a proposito degli effetti che un pacchetto software avrà sullo smartphone una volta portato a termine il download. Proviamo dunque a fare ...

Altro step di avvicinamento per Huawei P10 e P10 Plus all’aggiornamento Oreo il 26 gennaio : Interessanti informazioni quelle che ci arrivano direttamente dal mondo dei cosiddetti Huawei P10 e P10 Plus, almeno per quanto riguarda coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'avvio del programma beta, step fondamentale per giungere nel più breve tempo possibile al rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva, oggi possiamo fare un ulteriore step per il pubblico ...

Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV - Samsung Galaxy J7 (2016) - Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM : Nonostante non siano i più coccolati dalle rispettive aziende, NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM sono stati aggiornati nuovamente nelle ultime ore con delle novità. L'articolo Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P10 come vedere codice IMEI : come trovare il codice IMEI telefono Android Huawei P10 il modo più semplpice e veloce per scoprire il codice IMEI del telefono Android Huawei

Segnalato in Italia l’aggiornamento B181 per Huawei P10 : altro test sui problemi fotocamera : Sta per arrivare anche in Italia un nuovo aggiornamento dedicato a coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10. Sto parlando della patch B181, destinata a portare a bordo di questo device novità minime rispetto a quanto riscontrato poche settimane fa con la patch B180 (approfondita con apposito articolo sulle nostre pagine) ed ovviamente ancora impostata su Android Nougat. Insomma, in attesa di toccare con mano Oreo, con il relativo ...

Smartphone Android in offerta 22 gennaio : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 22 gennaio sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e - last, but not least - Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 22 gennaio: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Diffuso problema col vivavoce per Huawei P10 Lite : aggiornamento correttivo in arrivo : Sono giorni piuttosto caldi quelli che stiamo vivendo con il cosiddetto Huawei P10 Lite. La sua enorme diffusione, dovuta ad un prezzo abbastanza aggressivo e al contempo ad una scheda tecnica più che apprezzabile per chi intende spendere circa 200 euro per uno smartphone Android, fa emergere inevitabilmente anche qualche lamentela da parte di coloro che di tanto in tanto notano dei malfunzionamenti. Come trapelato a freddo dopo il download in ...

Come avere le gesture di iPhone X su Android - guida per Galaxy S8 - Huawei P10 e altri : Avete mai pensato di provare le gesture di iPhone X sul vostro Android? E' possibile farlo ed è semplicissimo! Nella nostra guida vi spieghiamo Come fare. Si prestano molto bene i Samsung Galaxy S8, Galaxy Note 8 ma anche Huwei P10, Moto Z 2 Play, Moto G5 Plus e tanti altri. L'articolo Come avere le gesture di iPhone X su Android, guida per Galaxy S8, Huawei P10 e altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Irrinunciabile prezzo Huawei P8 Lite 2017 e P10 Lite con Vodafone : a partire da soli 3 euro al mese : Chi sta cercando un Huawei P8 Lite 2017 o un Huawei P10 Lite al miglior prezzo, dovrebbe di certo soffermarsi sull’ultima offerta Vodafone che propone entrambi gli smartphone a rate per i suoi clienti. Abbinando l'acquisto del device ad un piano tariffario dell'operatore mobile, ecco che il costo di partenza per ottenere uno dei due modelli sarà addirittura di 3 euro ogni 4 settimane (il riferimento in questo caso è ancora alla fatturazione a 28 ...

Due settimane con l’aggiornamento B193 per Huawei P10 Lite : tra batteria e questione GPS : Da un paio di settimane abbondanti stiamo assistendo in Italia alla distribuzione su larga scala dell'aggiornamento B193 per Huawei P10 Lite, almeno per quanto riguarda le versioni no brand che sono in commercio nel nostro Paese. Dopo un primo punto della situazione condiviso coi nostri lettori non molto tempo fa, oggi voglio analizzare un punto di forza ed un potenziale difetto per questo smartphone così popolare qui da noi. Almeno stando ad ...

Rivoluzione SMS su tutti i Huawei P10 - P9 e P8 in arrivo : tecnologia RCS li rende identici a WhatsApp : Possessori di Huawei P10, P9 e P8, di ogni modello delle ultime tre serie di successo del produttore, c'è una notizia davvero interessante che vi riguarda in modo diretto. Chi ormai da tempo non utilizza più i cari e vecchi SMS, sostituiti con le applicazioni smart e intuitive di messaggistica come WhatsApp, Telegram e chi più ne ha più ne metta, potrebbe presto cambiare idea grazie al sopraggiungere della tecnologia RCS dopo un recentissimo ...

Insuperabile prezzo Huawei P10 Lite del 17 gennaio : su Ebay - Amazon e MediaWorld : Non è un mistero che il device del momento sia proprio Huawei P10 Lite: compatto, leggero, maneggevole, pratico, funzionale e, perché no, anche piuttosto bello. Se qui vi avevamo parlato dei 7 motivi per cui vale a pieno la spesa, oggi vogliamo darvi una mano ad aggiudicarvelo al prezzo più basso possibile, sempre che vogliate concludere l'acquisto oggi 17 gennaio (sappiamo che le cifre variano in un batter d'occhio, quindi non possiamo darvi ...

Confermati problemi di fotocamera per Huawei P10 con aggiornamento Oreo : soluzioni ufficiali : Nello scorcio iniziale di questo 2018 abbiamo assistito al lancio del programma beta per testare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo anche qui in Italia su Huawei P10 e P10 Plus. Tra i primissimi riscontri avuti dal pubblico, spicca indubbiamente quello secondo cui il pacchetto software ad oggi non sia ancora in grado di risolvere i problemi di messa a fuoco della fotocamera. Dopo esserci soffermati sul trucco per capire se il ...

Huawei P10 schermo colore rossastro o giallastro : Il display Huawei P10 è diventato rossastro o giallastro eccole le cause e la soluzione per far tornare lo schermo normale senza andare in assistenza.