Groove Musica | rinnovata la barra di riproduzione Insider

Groove Musica : arriva l’equalizzatore su Windows 10 [Insider] : Mentre l’abbonamento Pass e la sezione del Microsoft Store dedicata alla vendita di brani non sono più disponibili, l’app Groove Musica non è stata proprio abbandonata. Un nuovo aggiornamento, infatti, è in rilascio in queste ore su tutti i PC e tablet Windows 10 (smartphone esclusi) che sono registrati al programma Insider nel canale fast. La novità è solamente una ma questa è indubbiamente molto interessante; stiamo parlando ...

Groove Musica : attenzione - Microsoft continua a rinnovare l’abbonamento Pass anche se non è più attivo : Come tutti saprete, l’abbonamento Pass di Groove Musica è stato definitivamente dismesso in favore della partnership con il provider Musicale Spotify. Tuttavia, stando alla segnalazione di MSPoweruser, Microsoft sta ancora effettuando il rinnovo di questa abbonamento che, ricordiamo, fa riferimento ad un servizio non più attivo da svariati giorni. Se avete infatti collegato una carta di credito al vostro account Microsoft e avete attivo il ...

Microsoft uccide Groove Musica - nuova partnership con Spotify : [Aggiornamento1] Riaggiorniamo l’articolo per ricordarvi che da oggi non potrete più acquistare Musica dal Microsoft Store nè tantomeno rinnovare l’abbonamento Pass. Articolo originale, Microsoft ha pubblicato un post ove ha spiegato in maniera totalmente inaspettata che l’abbonamento Pass di Groove Musica non sarà più disponibile a partire dal 31 dicembre. Ciò significa che non riuscirete più ad acquistare le canzoni dal ...