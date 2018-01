Grammy Awards 2018 Tutti i vincitori Il discorso di Janelle Monae per Time' s Up

Grammy Awards 2018 : Ed Sheeran si è fatto aiutare da uno dei suoi gatti per i ringraziamenti dei premi ricevuti : I Grammy Awards 2018 hanno premiato il meglio del meglio della musica internazionale – clicca qui per leggere l’elenco di tutti i vincitori – compreso Ed Sheeran. [arc id=”5878806a-ca04-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il cantante di “Perfect” si è aggiudicato due premi: Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album. Per i ringraziamenti per i Grammy ricevuti, Ed si è fatto aiutare da uno dei suoi dolcissimi ...

Grammy Awards 2018 - i vincitori : Bruno Mars batte tutti! : Al Madison Square Garden di New York sono andati in scena i Grammy Awards 2018 con il meglio della musica internazionale: ecco i vincitori A New York si è conclusa da poche ore la lunga notte dei Grammy 2018 che hanno visto premiare il meglio della musica internazionale. Un parterre di star si sono esibite ed altre hanno ritirato il prestigioso riconoscimento considerando l’equivalente del Premio Oscar nel mondo del cinema. Scopriamo chi ...

Grammy Awards 2018 - Rihanna scatenata. Lady Gaga con la rosa bianca : A dominare questi Grammy è stato Bruno Mars, nello stupore del mondo dell'hip-hop, che aveva sperato in una svolta nella più importante notte dell'industria musicale. Mars ha conquistato il premio ...

Grammy Awards 2018 - i momenti da rivedere : In attesa della cerimonia degli Oscar, quelli della musica sono stati assegnati: Grammy Awards 2018 si sono compiuti, nel nome di Bruno Mars, asso pigliatutto della 60°edizione. Come sempre, la serata dei Grammy non è stata una semplice cerimonia di premiazione, ma un vero e proprio show, con momenti indimenticabili. Eccoli tutti. Ritorno a New York con Sting Più che un momento speciale, si tratta di un evento: dopo 15 anni, i Grammy tornano da ...

Grammy Awards 2018 / Tutti i vincitori : video Kesha - l'emozionante performance anti molestie : GRAMMY AWARDS 2018, Tutti i vincitori della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: trionfo per Bruno Mars che porta a casa il premio più ambito.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Grammy Awards : incetta di premi per Bruno Mars : Bruno Mars è il re incontrastato della 60esima edizione dei Grammy Awards, considerati gli Oscar della musica. Nella serata al Madison Square Garden di New York Il cantautore hawaiano si è aggiudicato ...

L’esplosione di colori di Bruno Mars e Cardi B ai Grammy Awards 2018 : il video dell’esibizione in Finesse : Bruno Mars e Cardi B ai Grammy Awards 2018 tra i performer della 60esima edizione dei Premi della Musica internazionale. Bruno Mars e Cardi B si sono esibiti durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, che si è tenuta la scorsa notte al Madison Square Garden di New York. L'evento, condotto da James Corden, ha visto proprio Bruno Mars trionfatore in tutte e sette le categorie in cui era stato nominato. Momento clou della serata ...

Grammy Awards 2018 - vince Bruno Mars e perde Donald Trump : Gli U2 hanno registrato un'esibizione di fronte alla Statua della Libertà: la band ha suonato Get Out of Your Own Way, un brano che è un invito a uscire dal proprio mondo e a lottare per la libertà , ...

Bruno Mars re dei Grammy Awards contro Donald Trump : E' Bruno Mars il re dei Grammy Awards 2018. Il cantante, nominato in sei categorie, ha portato a casa tutti i premi possibili: miglior album per '24k magic', record of the year e miglior canzone per '...

'State calmi' : Beyoncé e Jay Z 'sgridati' dalla figlia Blue Ivy ai Grammy Awards : La primogenita della coppia più potente della musica sedeva in prima fila con i genitori, e si è lanciata in questo siparietto ripreso dalle telecamere di tutto il mondo quando i due applaudivano , ...

Video del duetto di Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 in Tiny Dancer per il movimento Time’s Up : Quello di Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 sul palco del Madison Square Garden di New York ha rappresentato l'ennesimo duetto del baronetto inglese con un'artista della nuova generazione. Dopo essersi esibito negli anni con Eminem, Lady Gaga, Ed Sheeran, stavolta Elton John ha unito le forze con l'ex ragazzaccia del pop, ora tramutata in elegante cantautrice impegnata. Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 hanno ...

Lady Gaga ai Grammy Awards 2018 in Armani - video dell'intenso medley in Joanne e Millions Reasons : ... contro Trump e razzismo Vincitori dei Grammy Awards 2018, Bruno Mars e Kendrick Lamar umiliano Jay-Z: la lista dei premi Diretta streaming Grammy Awards 2018 il 28 gennaio, scaletta esibizioni e ...

Wild Hearts Can’t Be Broken di Pink ai Grammy Awards 2018 a sorpresa in jeans e maglietta sul palco (video) : Pink ai Grammy Awards 2018 ospite della cerimonia di premiazione dei "Oscar della musica", tenutasi la notte di domenica 28 gennaio al Madison Square Garden di New York. Tra musica, tanti ospiti, sorprese e moltissimi premi, spazio anche per le perfomance live: tra i performer della serata, anche Pink si è esibita nel corso della manifestazione musicale più attesa dell'anno, giunta alla sua 60esima edizione. Pink ai Grammy Awards 2018 si è ...

Foto del red carpet dei Grammy Awards 2018 : top e flop della serata - da Lady Gaga a Rihanna : Look stravaganti, strani o rigorosamente eleganti: una cosa è certa, Lady Gaga è stata la regina del red carpet dei Grammy Awards 2018. La sessantesima edizione dell'evento che ogni anno premia il meglio della musica internazionale si è svolta, per la prima volta, Madison Square Garden di New York invece che a Los Angeles. Nel corso della premiazione non sono mancate le sorprese, come la vittoria schiacciante di Bruno Mars che ha messo Jay-Z ...