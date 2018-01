Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day vince il Farmers Insurance Open! Alex Noren sconfitto alla sesta buca di playoff : La sesta buca di playoff è quella buona. Jason Day ha trionfato nel Farmers Insurance Open, torneo del circuito PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla, in California. L’australiano ha trionfato al termine di uno spareggio infinito con lo svedese Alex Noren, che lo ha trascinato a suon di birdie fino al sesto duello in un playoff che si è concluso soltanto oggi dopo la sospensione per ...

Golf - PGA Tour. Sfida infinita tra Day e Noren al Farmers Insurance Open! Il playoff slitta ad oggi - entusiasmo per Tiger Woods : Il Farmers Insurance Open va ai supplementari. Nel pomeriggio odierno andrà in scena lo spareggio playoff tra l’australiano Jason Day e lo svedese Alex Noren, un’appendice del torneo che assegnerà la vittoria del prestigioso trofeo sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla, in California. Non sono bastate 5 buche di playoff ad assegnare il titolo, dato che Day e Noren hanno camminato a braccetto, piazzando birdie a ...

Golf - PGA Tour 2018 : Alex Noren leader ad un round dal termine di un serrato Farmers Insurance Open : Il Farmers Insurance Open 2018 (montepremi 6,9 milioni di dollari) si avvia verso l’ultimo e decisivo round. Sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla (California), ridente località nei pressi di San Diego, quando manca un solo giro troviamo in vetta Alex Noren. Lo svedese guida la classifica con il punteggio di -11 (205 colpi), una lunghezza meglio del suo più immediato inseguitore. Il margine di vantaggio poteva essere ...

Golf - PGA Tour. Ryan Palmer svetta al comando del Farmers Insurance Open. Arretra Francesco Molinari - si salva Tiger Woods : Un finale travolgente consente allo statunitense Ryan Palmer di volare al comando del Farmers Insurance Open (montepremi 6,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla, in California. Con un eagle e un birdie nelle ultime due buche, Palmer ha chiuso il round in 67 colpi (-5) e si è issato al comando a quota -11, staccando di una ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tony Finau guida la classifica del Farm Insurance Open. Quarto un ottimo Francesco Molinari : Il PGA Tour continua la campagna californiana dando vita al Farm Insurance Open 2018 (montepremi 6,9 milioni di dollari). L’evento, che si disputa sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla (California), splendida località nei pressi di San Diego, nella passata stagione vide trionfare lo spagnolo Jon Rahm. Al termine della prima giornata la classifica parla per lo più uno slang statunitense. Troviamo infatti al comando ...

Golf - PGA Tour. Jon Rahm trionfa nel CareerBuilder Challenge! Andrew Landry beffato al playoff : La vittoria del predestinato. Lo spagnolo Jon Rahm trionfa nel CareerBuild Challenge, torneo del circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sui percorsi del West Stadium Course, del Nicklaus Tournament Course e del La Quinta Country Club. Il fuoriclasse iberico conquista così la sua seconda vittoria in carriera nel circuito PGA a soli 23 anni, dopo aver recentemente concluso l’European Tour 2017 con il successo nel DP World Tour ...

Golf - PGA Tour 2018 : terzo round show di Austin Cook. L’americano guida la classifica del Career Builder Challenge : Cambio in vetta alla leaderboard del Career Builder Challenge 2018 (montepremi 5,9 milioni di dollari), tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sui 3 percorsi par 72 del West Course, West Stadium, e La Quinta Country Club situati a Palm Beach e La Quinta, entrambe località della California. Dopo il terzo round troviamo al comando Austin Cook. L’americano, grazie ad un superbo terzo giro da -8 (7 birdie, un eagle, un bogey) è balzato ...

Golf - PGA Tour. Andrew Landry scalza Jon Rahm dalla vetta del CareerBuilder Challenge - dominio USA a metà gara : Un giro perfetto fa volare lo statunitense Andrew Landry in testa alla classifica del CareerBuild Challenge, torneo del circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sui percorsi del West Stadium Course, del Nicklaus Tournament Course e del La Quinta Country Club. Landry ha completato il round in 65 colpi (-7) sul Nicklaus, ergendosi a quota -16 a metà gara e scalzando dalla vetta lo spagnolo Jon Rahm, a cui non è bastato un giro in 67 colpi ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jon Rahm il migliore al termine del primo round del Career Builder Challenge : La California ha accolto il PGA Tour per dar vita al Career Builder Challenge (montepremi 5,9 milioni di dollari), evento del cosiddetto “West Coast Swing” che si disputa sui par 72 del West Stadium Course, del West Course, ed infine del percorso della Quinta Country Club. Dopo il primo round troviamo in testa Jon Rahm. Il temibile spagnolo, impegnato in quel di La Quinta, ha scoccato 62 colpi per completare la sua prima apparizione. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Patton Kizzire rimonta e si aggiudica il Sony Open in Hawaii alla sesta buca di playoff! : Finale di torneo che resterà nella storia del Sony Open in Hawaii (montepremi 6,2 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour 2018 tenutosi sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) ha visto l’americano Patton Kizzire ed il sudcoreano James Hahn ergersi a protagonisti del quarto e decisivo round. Il primo con il punteggio di -2 ha limitato i danni assicurandosi i playoff, mentre l’asiatico ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tom Hoge comanda ad un round dal termine del Sony Open in Hawaii : La splendida cornice di Honolulu ospita i Golfisti del PGA Tour 2018 nel Sony Open in Hawaii (montepremi 6,2 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Waialae Country Club al termine dei primi tre round troviamo al comando Tom Hoge. Lo statunitense guida la leaderboard con lo score di -16 (194 colpi), e grazie ad un giro da -6 (8 birdie, un double bogey) tiene a bada i tentativi di rientro dei suoi connazionali Patton Kizzire e Brian Harman, ...

Golf - PGA Tour. Brian Harman vola nel Sony Open in Hawaii - supremazia a stelle e strisce nella top ten : Brian Harman vola nel Sony Open in Hawaii, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu. Lo statunitense ha concluso il secondo round in 63 colpi (-7) e si è issato al comando della leaderboard con 13 colpi sotto il par, acquisendo tre lunghezze di vantaggio su un quintetto tutto statunitense, composto da John Peterson, Tom Hoge, Talor Gooch e dai due leader de ...

Golf - PGA Tour. Chris Kirk e Zach Johnson guidano il Sony Open in Hawaii - dominio made in USA : dominio made in USA nel primo giro del Sony Open in Hawaii, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Waialae Country Club di Honolulu, nelle Hawaii. I giocatori statunitensi occupano nove delle prime dieci posizioni in classifica e al comando attualmente c’è la coppia formata da Chris Kirk e Zach Johnson, entrambi capaci di completare il primo giro senza errori e di chiudere con 63 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson impeccabile. Suo il Sentry Tournament of Champions : L’anno solare del PGA Tour inizia sotto il segno di Dustin Johnson. L’americano trionfa aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,3 milioni di dollari), fornendo una prestazione impeccabile nell’ultimo e decisivo round. Sul percorso par 73 del Kapalua Resort Plantation Course di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti) Johnson ha chiuso la 4 giorni con il punteggio complessivo di -24 (268 colpi), spazzando via i sogni ...