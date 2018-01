Gli Arctic Monkeys hanno annunciato le date del tour europeo

: RT @absolute_arctic: 5 anni che aspetto di vedere gli Arctic monkeys e giustamente decidono di non cagarsi di striscio l'Italia - pbeeb0 : RT @absolute_arctic: 5 anni che aspetto di vedere gli Arctic monkeys e giustamente decidono di non cagarsi di striscio l'Italia - paradisvniall : GLI ARCTIC MONKEYS SONO TORNATI E LA MIA VITA HA SENSO DI NUOVO Questo 2018 mi inizia a piacere - fraywood : RT @tuttiquelliche: E COMUNQUE ME LI MERITAVO GLI ARCTIC MONKEYS AL ROCK IN ROMA - h0ldenM : RT @HER0lNE: gli arctic monkeys stanno tornando è ora di passare dal mettere la loro felpa 4 volte a settimana a ogni giorno - FineMeltingPot : L’università non va, l’amore non va e gli Arctic Monkeys non faranno date in Italia -

Leggi la notizia su news.mtv

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Dopo tanta, tantissima attesa ora ne abbiamo conferma: il 2018 è l’anno del ritorno degli! arc id=”c6e0cd3a-c6be-11e2-8a73-0026b9414f30″ La rock band inglese ha finalmenteledel. Dopo questa bella notizia, dobbiamo dartene una non altrettanto gioiosa: al momento glinonin programma nessun concerto in Italia. via GIPHY Non disperarti troppo! Noi vogliamo essere fiduciosi e sperare che nelle prossime settimane verrà aggiunto almeno un live nel nostro Paese. Se nell’attesa di sapere se sarà veramente così vuoi assicurarti un biglietto per almeno un concertodegli, qui sotto trovi tutte leannunciate fino ad ora: 2 giugno 2018 – Primavera Sound Festival – Barcelona, Spagna8 giugno 2018 – Best Kept Secret – Hilvarenbeek, Olanda22-24 giugno 2018 – Southside Festival – ...