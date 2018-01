Giucas Casella a L’Isola dei Famosi 2018 | scheda e curiosità

: RT @LittleLadyTerry: io comunque per la droga chiederei maggiori info a Giucas Casella #isola - AngelaUffa18 : RT @LittleLadyTerry: io comunque per la droga chiederei maggiori info a Giucas Casella #isola - FoxAlessio : La Droga in realtà l'ha portata Giucas Casella da Amsterdam #isola - CristinaFoti : RT @LittleLadyTerry: io comunque per la droga chiederei maggiori info a Giucas Casella #isola - bri91 : In un mondo di Eva Henger, siate Giucas Casella. #isola - fabio_ang : RT @LittleLadyTerry: io comunque per la droga chiederei maggiori info a Giucas Casella #isola -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Illusionista e personaggio televisivo,è uno dei naufraghi protagonisti della nuova edizione de L’Isola deiè uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei. Per il noto illusionista non è la prima esperienza da naufrago visto che diversi anni fa, per la precisione nel 2008, era già partito alla conquista dell’Honduras ma fu costretto a ritirarsi per problemi di salute. Un’esperienza cheha voluto riprovare accettando ancora una volta il richiamo dell’Isola!: età e carriera Classe 1949, Giuseppeper tuttiè nato il 15 novembre a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Conosciuto per le sue capacità di mago ed illusionista,è stato protagonista di diversi numeri che l’hanno trasformato in un personaggio televisivo. Tra i suoi numeri possiamo ...