Giù le mani da Cutrone

MotoGP - Maverick Vinales : “Siamo sulla strada giusta. Domani farò delle simulazioni di gara” : Maverick Vinales ha concluso in testa la seconda giornata di Test MotoGP sulla pista di Sepang. Il centauro spagnolo sembra essersi definitivamente messo alle spalle i problemi della passata stagione, tornando a spingere forte in sella alla Yamaha. Il 23enne catalano, in un’intervista rilasciata a Marca.com, ha espresso grande ottimismo sul potenziale della moto di Iwata: “Abbiamo voluto lavorare molto nelle ore più calde per cercare ...

Calciomercato Inter/ News - Pastore entro domani o tutto sarà rinviato a giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime News legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri proveranno a chiudere Javier Pastore entro domani, altrimenti sarà tutto rinviato a giugno prossimo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:19:00 GMT)

Sci alpino - discesa Garmisch e gigante Lenzerheide 2018 : le pagelle dell’Italia. Paris stella - Innerhofer si mangia le mani - Goggia e Brignone Giù : Oggi si sono disputati la discesa maschile di Garmisch e il gigante femminile di Lenzerheide, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri. DOMINIK Paris: 8. Torna grande dopo un mese dalla vittoria di Bormio e conquista un importantissimo secondo posto, ottimo viatico a due settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Scia velocemente, si mette in luce, si inchina soltanto a Feuz ...

Antonella Clerici/ Ospite di Maurizio Costanzo e domani in giuria a Superbrain (L’intervista) : La puntata di stasera, giovedì 25 gennaio, de L'intervista di Maurizio Costanzo vedrà come protagonista Antonella Clerici. Appuntamento in seconda serata su Canale 5 dalle 23.20.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:02:00 GMT)

Regeni - per gli egiziani è una patacca il nuovo documento anonimo. Domani Giulio in tutte le piazze : Datato 30 gennaio 2016, era stato inviato all'ambasciata italiana a Berna, in Svizzera e indirizzato dal capo dei servizi segreti generali al capo di quelli militari

Il manifesto della razza e la scelta esemplare della giunta di Roma – L’istantanea di Caporale : Non passa mai il tempo per la riconoscenza. Non è mai troppo tardi per dire grazie a chi con la sua dignità ha inflitto una lezione memorabile all’universo incivile, alla barbarie di Stato. La giunta Romana ha deciso di rimuovere, nel giorno della Memoria, le targhe di tre scienziati, Edoardo Zavattari, Nicola Pende e Arturo Donaggio, a cui erano intestate altrettante strade della Capitale. I tre diedero copertura scientifica al manifesto della ...

Il manifesto della razza e la scelta esemplare della giunta di Roma – L’istantanea : Non passa mai il tempo per la riconoscenza. Non è mai troppo tardi per dire grazie a chi con la sua dignità ha inflitto una lezione memorabile all’universo incivile, alla barbarie di Stato. La giunta Romana ha deciso di rimuovere, nel giorno della Memoria, le targhe di tre scienziati, Edoardo Zavattari, Nicola Pende e Arturo Donaggio, a cui erano intestate altrettante strade della Capitale. I tre diedero copertura scientifica al manifesto della ...

Almaviva - giudice del lavoro respinge il ricorso collettivo dei 500 ex lavoratori romani : “Licenziamento non illegittimo” : Il tribunale di Roma si spacca sulla vicenda dei 1.666 lavoratori della sede romana di Almaviva (il principale operatore italiano call-center), licenziati in blocco il 22 dicembre del 2016. A novembre il giudice del lavoro Umberto Buonassisi aveva disposto il reintegro di 153 di loro, parlando di “una vera e propria illegittima discriminazione: chi non accetta di vedersi abbattere la retribuzione (a parità di orario e di mansioni) e lo stesso ...

CGIL su riforma sanitaria in Basilicata. Al via la campagna 'Giù le mani dalla sanità' : ... gli unici che in questi mesi hanno denunciato ogni giorno i rischi di una totale debacle contro il silenzio assordante del resto del sindacato e di tutta la politica. Per la CGIL la vertenza sanità ...

Germania - stop ai bimbi irrequieti Giubbe piene di sabbia per calmarli : Berlino Non più piume per stare caldi, ma sabbia per stare calmi. La notizia che alcune centinaia di scuole in Germania utilizzano giubbotti appesantiti con la sabbia per tenere calmi gli scolari più ...

Germania - giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi : è polemica : Germania, giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi: è polemica L’istituto di Amburgo che per primo li ha usati afferma che ci sono miglioramenti. L’idea è nata dopo un viaggio negli Stati Uniti dove vengono usati per i ragazzini che soffrono di autismo Continua a leggere L'articolo Germania, giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi: è polemica sembra essere il primo su ...

Polemica in Germania : giubbotti pieni di sabbia per calmare i bambini iperattivi : Polemica in Germania: giubbotti pieni di sabbia per calmare i bambini iperattivi La misura adottata in duecento scuole tedesche. C’è chi parla di innegabili benefici per la salute ma molti genitori e anche psichiatri criticano la scelta.Continua a leggere La misura adottata in duecento scuole tedesche. C’è chi parla di innegabili benefici per la salute […] L'articolo Polemica in Germania: giubbotti pieni di sabbia per calmare i bambini ...

Germania - giubbotti pieni di sabbia per bambini iperattivi : è polemica - : La pratica è stata già adottata in 200 scuole del Paese. Se da un lato i fautori ne elogiano i benefici sulla salute degli alunni, i detrattori la paragonano ad uno "strumento di tortura"

Germania - giubbotti pieni di sabbia per i bambini iperattivi a scuola : è polemica : Sta suscitando molte polemiche l'idea, adottata già da 200 scuole in Germania , di far indossare giubbotti pieni di sabbia a bambini iperattivi . Lo riportano i media tedeschi. I promotori dell'...