Giro d' Italia 2018 | tutte le tappe | percorso e altimetria

Handbike - il Giro d'Italia farà tappa a Prato : L'arrivo di tappa del Giro d'Italia in città è stato annunciato dal sindaco Biffoni, intervenuto con il delegato allo sport Luca Vannucci, ed il consigliere regionale Nicola Ciolini, alla festa per i ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le avversarie del Girone dell’Italia. La Serbia è una mina vagante - la Slovenia punta sul fattore campo : Un girone equilibrato ma tutto sommato alla portata degli azzurri. L’Italia si appresta a partecipare agli Europei 2018 di Lubiana e ad affrontare la sua avventura nel gruppo A insieme ai padroni di casa della Slovenia e alla Serbia, quarta due anni fa a Belgrado. Gli azzurri sono consapevoli di disporre di un tasso tecnico superiore rispetto agli avversari del girone, ma sono altresì coscienti della delusione della passata edizione, ...

Calcio - Nations League 2019 : effettuato il sorteggio. Italia con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Tutti i Gironi : Si è svolto il sorteggio della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di partite con una posta in palio importante riducendo così le amichevoli. Le squadre sono state divise in quattro Serie (Leghe) in base al loro valore (ranking) in modo che possano giocare contro squadre più o meno dello stesso livello. Questo torneo garantirà anche dei pass per gli Europei 2020. Ogni Serie ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in Italia : mirino su Tour e Mondiali - la corsa riparte dal Giro dell’Oman. A febbraio la Montagna Verde : Vincenzo Nibali è guarito dal virus intestinale che lo ha colpito qualche giorno fa impedendogli di partecipare alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale per lo Squalo. Il messinese è appena tornato in Italia e da qui ripartirà la sua rincorsa verso i grandi appuntamenti della stagione, tra cui soprattutto il Tour de France e il Mondiale di Innsbruck. I problemi di stomaco avuti da Nibali e ...

Roma. Giro d’Italia : piazza del Popolo si tinge di rosa : A oltre 3 mesi dalla partenza del 101° Giro d’Italia, Roma si è colorata di rosa illuminando la Fontana dei Quattro Leoni in piazza del Popolo in simultanea con le altre città tappa di Gara. Lo spettacolo lancia uno dei…Continua a leggere →

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Italia da record : 121 azzurri in 14 sport - numeri da capoGiro. Mai così numerosi ai Giochi! : Sarà un’Italia da record quella che si presenterà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale, infatti, parteciperà alla rassegna a cinque cerchi con ben 121 atleti: si tratta di un primato assoluto, eccezion fatta per Torino 2006 quando schierammo 179 azzurri beneficiando del ruolo di Paese organizzatore e della garanzia di posti a disposizione in ogni specialità. Le qualificazioni ai Giochi si rivelando sempre più ...