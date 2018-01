: Genoa: El Yamiq, i perchè del passo indietro e le opportunità last minute - jacopodantuono : Genoa: El Yamiq, i perchè del passo indietro e le opportunità last minute - pianetagenoa : Telenord: il Genoa sta ripensando l'acquisto di El Yamiq - - MohamedBdh1 : RT @DiMarzio: ?? La foto della firma di #ElYamiq con il #Genoa???? - Rdaclm : RT @DiMarzio: ?? La foto della firma di #ElYamiq con il #Genoa???? -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Ad undall'indossare la casacca del #, il difensore #elpotrebbe tornare in Marocco. Il centrale difensivo del Raja Casablanca non convince del tutto. Giungono in redazione notizie di una trattativa stoppata VIDEO dal Grifone poco prima delle firme. I rossoblu avevano presentato un'offerta scritta da circa un milione di euro al club marocchino; nella giornata di ieri Elera a Genova per prendere contatto con la citta' e depositare la firma sul contratto. Tutto rinviato, se non definitivamente sfumato. Serve un difensore pronto E' evidente che ilnon sia del tutto convinto della scelta, considerando che il giocatore avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi, non conoscendo il campionato italiano nè la lingua. Davide Ballardini preferirebbe elementi pronti, la societa' così ha congelato l'operazione in attesa di capire quali altre piste si ...