GB | ' Staccate la spina ad Isaiah' | la sentenza va contro il volere dei genitori

: RT @ladyrosmarino: I giudici inglesi: staccate la spina al piccolo Isaiah. Il genitori: «Chi siete voi per stabilire il diritto a vivere?»… - SelvaticoM : RT @ladyrosmarino: I giudici inglesi: staccate la spina al piccolo Isaiah. Il genitori: «Chi siete voi per stabilire il diritto a vivere?»… - Enric0Chessa : I giudici inglesi: staccate la spina al piccolo Isaiah. Il genitori: «Chi siete voi per stabilire il diritto a vive… - ladyrosmarino : I giudici inglesi: staccate la spina al piccolo Isaiah. Il genitori: «Chi siete voi per stabilire il diritto a vive… - LiveSicilia : Ha 11 mesi e non reagisce agli stimoli I giudici: "Staccate la spina" Segui l'informazione nazionale di Live... - pierecall : “Non staccate la spina”, il piccolo Isaiah come Charlie Gard: genitori contro medici -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Nonostante il parere contrario dei, l'Alta Corte del Regno Unito ha deciso che si dovrà staccare laal piccoloHaastrup, 11 mesi. Il bimbo, ricoverato al King's College Hospital di Londra a causa di complicazioni durante il parto, ha subito gravissimi danni cerebrali e può sopravvivere solo grazie a macchinari per la ventilazione artificiale. I medici e gli specialisti che lo hanno in cura affermano che il piccolo non ha alcuna possibilità di miglioramento in quanto non risponde alle stimolazioni. Ma i, i coniugi trentaseienni Takesha Thomas e Lanre Haastrup, non sono assolutamente d'accordo con coloro che reputano "futile" la terapia intensiva. Secondo la mamma,avrebbe delle reazioni, seppure minime e lentissime. Takesha Thomas afferma, infatti, che quando gli parla, il suo bambino, apre gli occhi. La donna è consapevole del fatto che il figlio ...