Gattuso ritrova Calabria | la freccia rossonera

Milan - entusiasmo ritrovato : Gattuso svela le intenzioni dei rossoneri : Il Milan ha ritrovato un pò di entusiasmo, la squadra rossonera adesso si prepara per la gara di campionato contro la Lazio. Ecco le indicazioni di Gattuso in conferenza stampa: “Vedo l’entusiasmo che si respira a Milanello e sto più tranquillo. Sono soddisfatto per quello che sto vedendo. Tutto quello che vedete di buono è merito di questi ragazzi, i miglioramenti della squadra sono in gran parte i loro: da subito si sono messi a ...

Milan-Inter - derby Coppa Italia 2018 : probabili formazioni. Gattuso ritrova Biglia e Romagnoli - out Miranda e D’Ambrosio : Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. A San Siro le due formazioni si sfideranno per un posto in semifinale, non stanno attraversando un buon momento di forma ed entrambe sono reduci da due sconfitte consecutive ma la voglia di prevalere nella stracittadina è tantissima. Ringhio Gattuso dovrebbe puntare su Biglia che tornerà così a essere il regista ...

Milan - Gattuso 'ringhia' in allenamento : battere il Rijeka per ritrovare il morale : Il Milan di Gennaro Gattuso cerca la prima vittoria, importante per riprendersi dalla batosta di Benevento, con quel gol di Brignoli nei minuti di recupero che l'allenatore rossonero ha definito "...