Forza Italia scioglie le riserve : Cesaro senior capolista al Senato : Sarà Mara Carfagna la capolista nei collegi plurinominali di Napoli città e dell'area Nord della provincia per la Camera dei Deputati. Luigi Cesaro sarà invece capolista al collegio plurinominale ...

"Ho accettato" - Razzi candidato all'estero con Forza Italia : Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Antonio Razzi è tra i candidati di Forza Italia. A pochi giorni dalla notizia della sua esclusione dalle liste del partito, il senatore abruzzese è tornato in campo ...

"Ho accettato" - Razzi candidato all'estero con Forza Italia : Antonio Razzi è tra i candidati di Forza Italia. A pochi giorni dalla notizia della sua esclusione dalle liste del partito, il senatore abruzzese è tornato in campo confermando le voci su un suo ...

Giulio Tremonti - il giorno più doloroso : escluso dalle liste di Forza Italia : Nel vortice di esclusioni, ripensamenti e ribaltoni, nelle liste del centrodestra spicca una assenza: Giulio Tremonti . È finito in fretta il suo 'Rinascimento'. L'ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi , che aveva fondato con Vittorio Sgarbi un movimento rimasto alla fine alla finestra, non è stato candidato in alcun collegio con Forza Italia .

Silvio Berlusconi - la clamorosa umiliazione per Veronica Lario : l'avvocato Cristina Rossello candidata con Forza Italia : Una sorpresa pazzesca nelle liste di Forza Italia : a Milano, nel collegio del centro storico della Camera, Silvio Berluscon i è seriamente tentato di candidare Cristina Rossello , secondo l'...

"Patto" tra Forza Italia e la UE per escludere la Lega dal governo. Salvini : "Mi fido di Berlusconi" : Seondo un retroscena di Repubblica il Cavaliere in un incontro con il presidente della commissione Jean Claude Juncker avrebbe promesso una "Lega fuori dal governo". Salvini è netto: "E' una sorta di retroscena? E' una sorta di cazzata.."

Silvio Berlusconi ripesca Antonio Razzi : 'Mi candidano - ma Forza Italia ora mi deve dare i soldi' : 'Posso tornare in Parlamento, ma Forza Italia mi deve aiutare'. A poche ore dalla presentazione delle liste, ecco la sorpresa: Antonio Razzi , da escluso eccellente, sta per tonare in pista con una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 gennaio : Ultima notte per completare le liste di Forza Italia - già piene di indagati - imputati e Papi Girl : Forza Italia Con B. è sempre Forza Gnocca. E poi i soliti amici dei mafiosi Tutti gli impresentabili schierati da Berlusconi. Dalle porta-escort del giro Tarantini a Cesaro e D’Alì, indagati per rapporti coi clan di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bongiorno sintassi. “Credo che si sia un certo razzismo nei confronti di Salvini. Lui ha nitidezza di idee, ma da sinistra lo considerano un rozzo, come se solo ...

Chi sono e da dove vengono gli uomini (e le donne) che Forza Italia potrebbe schierare : Forza Italia dovrebbe formalizzare solo lunedì mattina i candidati alle prossime elezioni. Berlusconi ha saltato la partecipazione dalla Annunziata ("Ci ha dato buca ma lo perdoniamo", ha detto la conduttrice) ma nella Capitale sono al lavoro Antonio Tajani e i capigruppo. Lavori in corso per chiudere nelle varie regioni. Ancora da definire il quadro in Lazio, Campania, Emilia, Puglia, Liguria, Marche, Sicilia. ...

La desistenza. Quella strana aria attorno alle liste di Forza Italia (di A. De Angelis) : E chissà se lo è anche il numero ridotto di belle ragazze che vengono dal mondo dello spettacolo. C'è in Sicilia una ex concorrente di Miss Italia, Matilde Siracusano, una tronista, sempre in Sicilia,...

La desistenza. Quella strana aria attorno alle liste di Forza Italia : C'è una strana aria di detente, direbbero gli anglosassoni, ovvero di desistenza, attorno alle liste di Forza Italia. Desistenza nei confronti del Pd, in alcune sfide chiave. E più in generale un clima poco competitivo nei confronti del Pd: un "non facciamoci del male" oggi, in vista di un eventuale Nazareno domani. Sono lontani i tempi dei comizi di Berlusconi che atterrava con l'elicottero a Gallipoli chiamando alla grande ...

Elezioni - presentate le liste di Forza Italia : Marco Francia e Roberto Rosso per gli uninominali a Torino : 'Abbiamo chiuso le liste dei candidati al Parlamento che presenteremo in Piemonte'. L'annuncio è arrivato direttamente dal coordinatore regionale di Forza Italia, Gilberto Pichetto. 'Una vittoria - ha ...

Forza Italia - Tajani spinge D'Attis : insorgono i leccesi : BRINDISI - Scontro tutto interno a Forza Italia alle latitudini salentine, dove oltre cento leccesi hanno scritto direttamente a Silvio Berlusconi perché non hanno digerito per niente la spinta di ...

Miss Italia e l'ex tronista di Uomini e Donne : le candidate di Berlusconi per Forza Italia : Annaelsa, Matilde e Ylenia: sono questi i nomi delle tre giovanissime accomunate da un passato da Miss che l'ex Premier Berlusconi sembra intenzionato a schierare tra i banchi del centrodestra. ...