Formula 1 | Alfa Romeo Sauber | il 20 febbraio la presentazione via web

Formula 1 - dal nuovo logo alla Alfa Romeo : tutte le novità del Mondiale 2018 : La Formula 1 cambia e continua a cambiare, nella forma come nella sostanza. L'avvento di Liberty Media è coinciso con ciò che un anno fa è stata definita la rivoluzione nel regolamento e quest'anno ...

Alfa Romeo : Sergio Marchionne conferma l'interesse per la Formula Indy : Ovviamente, la notizia ha avuto un certo impatto sulla stampa che si occupa delle competizioni automobilistiche di tutto il mondo. Molti si chiedono a questo punto se davvero Sergio Marchionne sia ...

Formula 1 - Mercedes pensa ad un team B come Alfa Romeo-Sauber : Le collaborazioni della Ferrari con Sauber e Haas stuzzicano la fantasia della Mercerdes , che potrebbe seguire le orme del team di Maranello. Toto Wolff , numero 1 della scuderia campione del mondo, ha elogiato le partnership della Ferrari, parlando di una mossa intelligente che la stessa Mercedes sta tenendo in considerazione. Wolff ha dunque rivelato che la casa di Stoccarda sta ...

Formula 1 - LAlfa Romeo-Sauber cerca personale : Saranno i primi risultati della cura Marchionne, ma LAlfa Romeo-Sauber F1 team, come si chiama ora la squadra elvetica, è alla ricerca di personale per rafforzare il proprio organico in vista della stagione 2018. La ricerca, naturalmente, è indirizzata a persone con esperienza nel settore. Si tratta, in primo luogo, di aerodinamici, senior e no, e di esperti di CFD, le simulazioni fluidodinamiche computerizzate; ma anche di progettisti meccanici ...

Siamo tornati : L’alfa Romeo in Formula 1 : Siamo tornati: L’alfa Romeo in Formula 1 L’Alfa Romeo , L’azienda automobilistica italiana nota per la produzione di autovetture di carattere sportivo dopo i successi delle nuove scommesse fatte sulla Giulia e sullo Stelvio torna a far parlare di se anche in Formula uno. Il 2 dicembre infatti è stata presentata l’auto che l’anno prossimo parteciperà al Mondiale di Formula 1 per […] L'articolo Siamo tornati: L’alfa ...

Inaugurata a Parigi la Fia Hall of Fame - l'Alfa Romeo 158 prima campionessa di Formula 1 : CAIBAL GP di Silverstone 1950, Farina sull'Alfetta Quando la 158 debuttò nel Campionato del Mondo di F1 la potenza dell'Alfa Romeo 158 salì a 350 CV per 290 km/h, e le vetture furono affidate alla ...

Le foto dell’Alfa Romeo che correrà in Formula 1 : È stata presentata ieri, a guidarla saranno Marcus Ericsson e Charles Leclerc The post Le foto dell’Alfa Romeo che correrà in Formula 1 appeared first on Il Post.

Alfa Romeo Sauber Team/ Formula 1 video - svelata la livrea con il Biscione : avrà la stessa power unit Ferrari : Alfa Romeo Sauber Team, video presentazione in Formula 1. svelata la livrea con il Biscione, inoltre la vettura avrà la stessa power unit Ferrari. Le ultime notizie sul grande ritorno(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 19:52:00 GMT)

Marchionne : “Il ritorno dell’Alfa Romeo in Formula 1 è un evento storico” : Cofano e parte superiore sono di colore rosso (rosso Alfa), con in evidenza il simbolo del Biscione, il resto della monoposto è bianco: è stata svelata ad Arese l’Alfa Romeo Sauber, la monoposto che segna uno storico ritorno in Formula 1....

Formula 1 - Alfa Romeo con la Sauber per un nuovo inizio : E' un nuovo inizio. Per l'Alfa Romeo " che torna in Formula Uno dopo 32 anni di assenza " e per la Sauber. Un matrimonio che servirà a entrambi i marchi per rilanciarsi e che alla casa italiana ...

Formula 1 - Svelata la livrea dell'Alfa Romeo Sauber : A due giorni dallannuncio del ritorno dellAlfa Romeo in F.1, è stata Svelata la livrea della monoposto Sauber per la prossima stagione. Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo FCA, ha anche annunciato i due piloti scelti dalla nuova scuderia: il monegasco Charles Leclerc e lo svedese Marcus Ericsson.Accordo storico. Nel corso di un evento organizzato presso il Museo di Arese, il nuovo Alfa Romeo Sauber F1 Team ha delineato i ...