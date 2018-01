FOCUS AZZURRO – Mertens trascina il Napoli | il belga super contro il Bologna

FOCUS AZZURRO – Napoli accelera : Il Napoli batte in trasferta una pugnace Atalanta e si consolida in testa al campionato italiano. Contro gli orobici grande prova di tutta la squadra con particolari menzioni per Mertens e Allan. Confortante la prova della difesa, con Reina attento e autore di un paio di interventi che sanno di miracoloso, è ritornato dalla pausa […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli accelera proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Il Napoli trafigge il Verona solamente nella ripresa e riesce a mantenere la testa della classifica davanti ad una grintosa Juventus. Gli uomini di Sarri ritornano alla vittoria in campionato dopo la meritata esclusione dalla coppa Italia ad opera dell'Atalanta. Ormai si è capito che per il campionato sarà un testa a testa fino al

Il Napoli delle seconde linee perde una brutta partita contro l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia ed esce a testa bassa dal torneo. Il turnover di mister Sarri non ha dato il contributo sperato, evidenziando il fatto, come da tempo si ripete, che le riserve non sono all'altezza dei titolarissimi. È sembrato da subito che

Capitan Hamsik segna una splendida rete in trasferta contro il Crotone e regala al Napoli il titolo di campione d'inverno. Contro i rossoblu di Zenga, il Napoli non ha giocato una buona partita, preferendo fare lo stretto necessario per vincere la gara e tenere lontana la Juvenuts in classifica. Decisamente buona la partita della difesa.

Gli azzurri vincono una spettacolare partita contro la Sampdoria e rimangono saldi in testa alla classifica italiana. La gara contro i blucerchiati è stata vibrante ed emozionante, con capovolgimenti di fronte continui e con giocate strabilianti da parte dei singoli. Il Napoli è stato costretto, per ben due volte, a recuperare il risultato, superando la

Il Napoli vince una stupenda partita per 3-1 contro il Torino e ritorna con prepotenza in testa alla classifica. Gli uomini di Sarri sono stati protagonisti di una gara magistrale che, soprattutto nel primo tempo, ha stravolto i granata togliendogli la possibilità di rimettere in piedi la partita. Buona la gara di tutta la squadra

Il Napoli pareggia la partita contro la Fiorentina al San Paolo e non riesce a ritornare in testa al campionato italiano. Appare evidente che il giocattolo si è rotto, colpa degli infortuni importanti capitati e del logorio degli uomini e dello schema sarriano. Perché è ormai un anno e mezzo che giocano sempre gli stessi titolari. Sarri

Ancora una volta la vecchia signora diventa protagonista degli incubi dei tifosi partenopei. La squadra di Allegri vince una gagliarda partita al San Paolo contro gli azzurri e ritorna con autorità ai vertici della classifica italiana. La partita, che è stata molto tattica, si è risolta positivamente per la Juventus grazie ad una rete del

La truppa Sarri riesce a vincere di misura a Udine e a ritornare in testa alla classifica allungando su Roma e Lazio. Sicuramente quella fatta dal Napoli al Dacia Arena non è stata una delle migliori prestazioni in questo campionato. La squadra per larghi tratti è sembrata lenta ed appannata, molto vicina alla formazione che