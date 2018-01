Firenze Al via una nuova settimana di lavori

Anno giudiziario - via a Napoli e Firenze : 11.55 Contro le "violenze sconvolgenti" delle baby gang "dobbiamo schierare un esercito di insegnanti". Lo ha detto il Pg di Napoli Luigi Riello nella sua relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018 nel Maschio Angioino. Aumentano in Toscana gli omicidi e, in particolare, i femminicidi: sono 17 le vittime di sesso femminile nell'ultimo Anno nel territorio di competenza della procura generale di Firenze. "Il numero -ha detto il Pg ...

Firenze Comics - viaggio tra Batman e Spiderman pagando in criptovalute / FOTO : Campi Bisenzio, 20 gennaio 2018 - Da quando Margot Robbie ha portato sul grande schermo il personaggio di Harvey Quinn , nel film "Suicide Squad", la ragazzina con i codini, la mazza da baseball e la ...

Firenze. Interventi di manutenzione su Viale Lavagnini : Il progetto di riqualificazione, che coinvolge anche piazza della Libertà, Viale Matteotti, via Cavour, via San Gallo, via Ridolfi, via delle Ruote e via Bonifacio Lupi, è legato alla trasformazione del Palazzo del Sonno in struttura ricettiva. La giunta Nardella ha…Continua a leggere →

Boxe - Fabio Turchi rinvia il match per il titolo UE! Jur infortunato - a Firenze difenderà l’International Silver : Fabio Turchi deve ancora rimandare il sogno di poter indossare la cintura UE dei pesi massimi leggeri. Il 24enne doveva salire sul ring il prossimo 2 febbraio per affrontare Jur ma il rumeno risulta essere infortunato e dunque l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi. In attesa che l’avversario guarisca e possa finalmente sfidare il nostro portacolori, Turchi onorerà comunque la data e il suo pubblico di Firenze affrontando ...

Pitti Uomo al via a Firenze : fra cinema e nuove tendenze : È un periodo di grande fermento nel mondo della moda maschile, che sta vedendo crescere in maniera esponenziale l'interesse da parte di marchi e stilisti più rinomati. Le ultime analisi parlano di un ...

93° Pitti Uomo al via a Firenze - internazionalità e ricerca sempre al centro della kermesse : (Teleborsa) - Il 93° Pitti Uomo prenderà il via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, domani 9 gennaio 2018 per concludersi venerdì 12 gennaio . Una quattro giorni all'insegna dell'internazionalità, ...

93° Pitti Uomo al via a Firenze - internazionalità e ricerca sempre al centro della kermesse : Il 93° Pitti Uomo prenderà il via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, domani 9 gennaio 2018 per concludersi venerdì 12 gennaio . Una quattro giorni all'insegna dell'internazionalità, della ricerca ...

Firenze : Tramvia : nel 2017 superata la soglia dei 14 milioni di passeggeri : Nuove risorse da Roma per il sistema del ferro fiorentino. Il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio ha firmato il decreto di riparto 1,397 miliardi per le linee metropolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido di massa in città…Continua a leggere →

Firenze. Sei nuove telecamere nella zona di via Palazzuolo-della Spada : Procede il piano di ampliamento del sistema di videosorveglianza. La giunta Nardella ha dato il via libera al progetto esecutivo relativo all’installazione di sei nuove telecamere nella zona di via Palazzuolo e delle strade vicine, come via della Spada. “Si tratta…Continua a leggere →

Firenze. Nardella inaugura nuova rotatoria in via Minervini : Una nuova rotatoria per alleggerire il traffico in via Pisana. É stata inaugurata dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti e dal presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni la rotonda in via Minervini, nella zona Ponte a…Continua a leggere →

Firenze. Ecco i primi lavori che prendono il via nel 2018 : Ecco i lavori che prenderanno il via nella prima settimana del 2018 sulle strade cittadine. La sistemazione di tombini della rete idrica in via del Romito e via Reginaldo Giuliani, ma anche un nuovo allaccio all’acquedotto in via di Careggi e…Continua a leggere →

Toscana Aeroporti - firmato decreto VIA per aeroporto Firenze : (Teleborsa) - Toscana Aeroporti rende noto che è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività ...

Toscana Aeroporti - firmato decreto VIA per aeroporto Firenze : Toscana Aeroporti rende noto che è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del ...

Tav Firenze - da Commissione VIA ok a piano utilizzo terre e rocce : Roma, 19 dic. (askanews) La Commissione Tecnica VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente ha dato parere favorevole all'aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo proposto dalla ...