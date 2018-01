Fiorentina | Antognoni | ' Chiedo ai tifosi di avere pazienza'

Calciomercato Fiorentina - acquisti o cessioni in programma? L’annuncio di Antognoni : Calciomercato Fiorentina – Prima dell’inizio del match con la Sampdoria, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ facendo un punto della situazione sul mercato dei viola, molto statico sin qui: “Questo è il periodo delle partenze e degli arrivi ma abbiamo una rosa competitiva e rinnovata totalmente. Cambiare qualcosa mi sembra eccessivo. Forse questo non è ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni allo scoperto : gli innesti e l’addio di Borja Valero : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si prepara a scendere in campo, importante partita contro l’Inter. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Giancarlo Antognoni, club manager del club viola ai microfoni di Premium: “Borja? Scelta reciproca. A Firenze ha fatto bene e anche lui ha scelto per una nuova esperienza. Per noi è un periodo buono, di 7 risultati utili di fila ma troviamo un ostacolo difficile e ...

Premio Villa Arrivabene a Giancarlo Antognoni club manager della Fiorentina : Il Consiglio di Quartiere 2 ha istituito un Premio annuale denominato “Premio Villa Arrivabene”, con l’intento di valorizzare e premiare le persone che nel Quartiere si sono distinte per meriti culturali, scientifici, artistici, sportivi ma anche per azioni particolarmente meritorie…Continua a leggere →

Fiorentina-Milan - Antognoni svela : “Chiesa in panchina? Ecco il motivo” : Si gioca il secondo match della 19^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Milan, scelta a sorpresa di Stefano Pioli che ha lasciato in panchina Chiesa. Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport: “Chiesa? Credo sia una scelta tecnica. Forse ha giocato tanto e un po’ di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell’allenatore non si può disquisire: se Dias farà ...

Antognoni : 'Lazio forte - ma la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina' : FIRENZE - La Coppa Italia 'è un obiettivo della Fiorentina. Incontriamo una squadra forte come la Lazio, ma noi siamo in un ottimo momento, stiamo facendo buoni risultati e andiamo a giocarcela a Roma ...

Fiorentina - Antognoni : 'Veretout acquisto importante - Simeone deve fare più gol' : Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così a Premium Sport prima della sfida col Genoa: 'Abbiamo fatto dei buoni acquisti, anche se qualcuno deve ancora inserirsi nel nostro contesto. Veretout si è saputo imporre in un ruolo carente in tutta Europa. E' ...

Antognoni spaventa la Fiorentina : 'Chiesa via? Piace a tutti - non si sa mai' : Giancarlo Antognoni, ex giocatore e club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Napoli : 'Questo calo del Napoli è solo di risultati nelle ultime gare, ma il gioco è sempre brillante e temibile. Veniamo qui timorosi ma speranzosi di poter fare il ...