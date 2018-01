Figc | Sibilia contro Ulivieri | ' Non può dare patenti di coerenza'

Elezione presidente Figc / Gravina incassa il sì di Ulivieri. Tommasi trascurato - Sibilia scavalcato? : Elezione presidente Figc: come si vota oggi l'erede di Tavecchio. Vincerà Tommasi, Gravina o Sibilia? Le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla votazione(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:35:00 GMT)

ELEZIONE PRESIDENTE Figc / Gravina - Sibilia o Tommasi? Parla Tavecchio in apertura di assemblea : ELEZIONE PRESIDENTE FIGC: come si vota oggi l'erede di Tavecchio. Vincerà Tommasi, Gravina o Sibilia? Le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla votazione(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:30:00 GMT)

ELEZIONE PRESIDENTE Figc/ Come si vota oggi l'erede di Tavecchio : il vincitore tra Tommasi - Gravina - Sibilia : ELEZIONE PRESIDENTE FIGC: Come si vota oggi l'erede di Tavecchio. Vincerà Tommasi, Gravina o Sibilia? Le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla votazione(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 02:30:00 GMT)

Figc : Sibilia - vi sia ampia maggioranza : (ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Lavoriamo fino all'ultimo istante utile per un Governo del calcio solido e che abbia un'ampia maggioranza". Così uno dei tre candidati alla presidenza della Figc, Cosimo ...

Figc - Gravina abbraccia Tommasi per battere il tandem Sibilia-Lotito : E ieri l'ex sindaco di Ponte Lambro ha risposto piccato al capo dello sport italiano sottolineando che dal 21 aprile 2017 un campionato è terminato e uno è regolarmente in svolgimento. Si sono ...

Figc - Sibilia : 'Non ci sono condizioni per il commissariamento' : 'sono per celebrare l'assemblea federale. E credo non ci sono le condizioni giuridiche per il commissariamento ma entriamo in questioni tecniche che affrontano i legali. Se poi tutte le componenti, ...

Elezioni Figc - altro che rivoluzione post eliminazione dai Mondiali : la sfida tra Sibilia e Gravina sarà decisa dai soliti noti : L’unica certezza è che non cambierà nulla: la rivoluzione del calcio italiano si è trasformata come prevedibile in un rimescolamento di poltrone, una serie di manovre e giochi di potere (anche politici) per conquistare la presidenza della Figc. Chiunque vincerà tra Gabriele Gravina (in questo momento favorito), Cosimo Sibilia (che lo insegue) e Damiano Tommasi (sempre più defilato) difficilmente avrà la forza di cambiare il pallone. Domani tutti ...

Elezioni Figc - Malagò domani incontra Gravina - Sibilia e Tommasi : l presidente del Coni, Giovanni Malagò, incontrerà domani i tre candidati alla presidenza della Figc. Lo ha annunciato lo stesso Malagò nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione della ...

Figc : Sibilia - ripartire dalla Nazionale : ROMA, 22 GEN - "L'esclusione dai Mondiali rappresenta il massimo della negatività. Tutti dobbiamo trovare il modo di far risorgere il nostro calcio. Si ripartirà dalla Nazionale e dalle riforme". Così ...

Presidenza Figc - l’Aic sceglie se allearsi con Gravina o Sibilia : Tommasi sottoporrà al Direttivo Aic le due ipotesi di alleanze cui ha lavorato nell’ultima settimana L'articolo Presidenza Figc, l’Aic sceglie se allearsi con Gravina o Sibilia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Sibilia recupera. Con Tommasi c'è feeling : NO POLITICA - È ancora fantapolitica e, oltretutto, resta probabile che lunedì il Direttivo Aic chieda a Tommasi di portare a termine la sua candidatura o, comunque, di prendere tempo. Ma lo sforzo ...

Presidenza Figc : il patto Tommasi-Sibilia : Presidenza Figc: il patto Tommasi-Sibilia Tommasi alleato di Sibilia. E se alleanza (autentica) sarà, il 29 gennaio, Cosimo Sibilia “rischia” di diventare il nuovo presidente della Federcalcio. Siamo alle ipotesi, certo: un po’ oltre le ipotesi, meglio dire. Siamo a quei patti non segreti che in queste ore si intrecciano a livello di colloqui e […] L'articolo Presidenza Figc: il patto Tommasi-Sibilia sembra essere il ...

Tommasi - Sibilia? Parlato futuro Figc : (ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Oggi abbiamo chiacchierato del futuro della Figc: con me presidente la Federcalcio avrebbe determinate caratteristiche, vogliamo capire cosa accadrebbe con gli altri candidati ...

Incontro Tommasi-Sibilia. E per il futuro i candidati Figc pensano a Buffon : Buffon Figc, tutti i candidati alla presidenza pensano ad un ruolo per il portiere nel nuovo Club Italia. Intanto Tommasi e Sibilia si incontrano. L'articolo Incontro Tommasi-Sibilia. E per il futuro i candidati Figc pensano a Buffon è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.