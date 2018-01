Figc | nessun eletto alla prima votazione

Elezioni Figc - Damiano Tommasi : 'Nessun passo indietro' : Il momento decisivo si avvicina e Damiano Tommasi non ha alcuna intenzione di arretrare di un solo passo . È questo l'atteggiamento con cui il presidente dell'Aic si avvicina a lunedì 29 gennaio, ...

Figc - Cairo : 'Da Italia-Svezia nessun progresso' : Sicuramente non si può governare con il 51%, il presidente deve avere la capacità politica di unire le varie componenti. Da qui all'elezione del 29 abbiamo ancora due settimane, oggi i candidati sono ...

Lippi : ' Figc da riformare - ma non voglio tirare la volata a nessuno' : ' Il problema è un altro - ha spiegato l'ex ct azzurro -, ovvero ricostruire un ambiente nel quale ci siano persone che conoscono questo sport e che hanno vissuto nel calcio, persone che vogliano ...

Figc : Cairo a Malagò - nessuno faccia primo della classe : E' l'opinione del presidente del Torino, Urbano Cairo , a Radio anch'io lo sport parlando dell'eventuale commissariamento in Figc . ''Ho stima di Malagò (n.1 Coni, ndr)ma secondo me bisogna rifondare ...

Tavecchio lascia la Figc : nessuna «vittoria» - solo un atto dovuto : Per sopravvivere nella giungla, Mowgli e il suo amico orso si facevano bastare «lo stretto indispensabile». Per essere una potenza del calcio internazionale e provare a vincere un Mondiale serve qualcosa di più. Carlo Tavecchio lascia la presidenza della Figc, ma festeggiare il suo addio come fosse una «vittoria» rischia di essere il peggior primo passo di una nuova era. Le dimissioni del discusso dirigente, infatti, sono oggi un atto dovuto e ...