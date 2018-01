Figc | gli allenatori votano subito Gravina

Giovanni Malagò contro la Lega A : “Rispetti gli obblighi altrimenti verrà ratificato il commissariamento della Figc” : Prosegue lo scontro dialettico tra il presidente del Coni Giovanni Malagò e Lega di A di calcio, rappresentata attualmente dal commissario Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. “Il primo marzo è preventivata la riunione della Giunta Coni per ratificare l’eventuale commissariamento della Figc, qualora la Lega di A non abbia ottemperato ai suoi obblighi”, così Malagò (fonte Ansa) posteriormente alla conference call con i ...

Anna Frank con maglia Roma : tribunale Figc sanziona Lazio per adesivi - : La squadra sarà obbligata a pagare un'ammenda di 50mila euro per quanto accaduto durante il match con il Cagliari. Respinta la richiesta dei due turni a porte chiuse

Elezioni Figc - Capello consiglia Buffon : 'Smetti e diventa presidente' : ... attualmente fermo per infortunio, sta vedendo svanire il record di presenze in Serie A , detenuto da Paolo Maldini , che sarebbe completamente sfumato se il numero uno migliore del mondo non ...

Maldini mai banale : il consiglio al Milan su Gattuso e una bordata alla Figc : A margine della mostra ‘Il mito del calcio delle sue due vecchie squadre e dei progetti futuri’, Paolo Maldini ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’. Molti i temi toccati a cominciare da un consiglio al Milan in merito a Gattuso: “Rino sta dando idee di gioco e sta trasmettendo le sue convinzioni. Si vede anche dall’intensità degli allenamenti. Si è trovato in una situazione ...

Presidenza Figc - l’Aic sceglie se allearsi con Gravina o Sibilia : Tommasi sottoporrà al Direttivo Aic le due ipotesi di alleanze cui ha lavorato nell’ultima settimana L'articolo Presidenza Figc, l’Aic sceglie se allearsi con Gravina o Sibilia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ricorso della società Taurisano 1939 contro Figc - Lega Dilettanti - CR Puglia Figc e Soleto : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi un Ricorso dalla società ASD Taurisano 1939 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Puglia F.I.G.C./L.N.D. e ...

Figc - incontro Tommasi-Gravina : tutti i dettagli : Il Presidente AIC Damiano Tommasi e quello della Lega Pro Gabriele Gravina si sono incontrati oggi a Roma confrontandosi sui temi oggetto delle rispettive piattaforme programmatiche, sapendo che molti sono i punti in comune e consapevoli che la strada da fare e’ quella del dialogo. In tal senso si continuera’ a lavorare. E’ quanto si legge in una nota dell’Aic. (ITALPRESS) L'articolo Figc, incontro Tommasi-Gravina: tutti ...

“Vogliono occupare le poltrone fino alla morte” : Zamparini durissimo contro i vertici della Figc : “Gravina, Tommasi o Sibilia i candidati per la Figc? Non cambiera’ niente, ci vorrebbero volti diversi rispetto a quelli gia’ presenti in federazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Palermo Maurizio Zamparini, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “I progetti dovrebbero essere esposti e sviluppati un anno prima della stessa elezione. Perche’ non si vuole cambiare? Vogliono occupare le poltrone ...

Figc - Lotti : 'Meglio parlare di progetti e poco di nomi' : ROMA - 'Preferisco vedere i programmi e i progetti: tante volte ho detto 'è il momento di azzerare il tutto. E lo confermo'. Lo ha detto Luca Lotti , Ministro per lo Sport, a margine della presentazione dei Campionati Mondiali di Paraciclismo di Maniago, riferendosi alle tre candidature per le prossime elezioni Figc previste per il 29 gennaio. 'Vorrei che si ...

Figc - Gravina deposita la candidatura : gli ultimi aggiornamenti : Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro, ha depositato la candidatura a Presidente federale e la piattaforma programmatica, che e’ stata alla base degli incontri con tutte le componenti, “La partita del futuro- Il senso del Movimento per un nuovo calcio italiano” presso la sede Figc. Dopo la candidatura all’unanimita’ espressa dai club di Lega Pro in Assemblea, il Presidente Gravina ha ultimato i passaggi per la ...

Presidente Figc - sale Lotito : il patto con Sibilia può cambiare gli scenari : Lotito - ricostruisce La Gazzetta dello Sport - avrebbe pensato a diventare Presidente dopo aver fatto i suoi conti. Era accreditato di un ruolo apicale (vicepresidenza) in un ticket con Sibilia , ma ...

TOMMASI PRESIDENTE Figc?/ Ulivieri esce allo scoperto : “Gli allenatori sono con lui” : TOMMASI PRESIDENTE FIGC? Ulivieri esce allo scoperto: “Gli allenatori sono con lui”. Le ultime notizie sulle candidature per le elezioni alla Federcalcio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:24:00 GMT)

Serie A pronta a scegliere il candidato Figc - intanto Sibilia guadagna consensi : candidato Figc Serie A, oggi la riunione per decidere chi appoggiare. La scelta potrebbe ricadere su Tommasi, ma occhio agli intrecci Lotito-Sibilia. L'articolo Serie A pronta a scegliere il candidato Figc, intanto Sibilia guadagna consensi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidenza Figc - Gravina e Sibilia si candideranno : tutti gli scenari : Se dovesse candidarsi alle elezioni per la Federcalcio-e perdere- questo potrebbe non giovare ad un'eventuale candidatura politica... Quindi si candiderà solo quando avrà la certezza di vincere ed ...