Figc al voto | sfida a tre per la poltrona di presidente federale

Elezioni Figc - l’esito della prima votazione : Sibilia in testa - ma si va al secondo voto : A Fiumicino sta andando in scena l’assemblea elettiva della Figc per il nuovo presidente. Tre sono i candidati: Damiano Tommasi (presidente dell’Aic), Gabriele Gravina (presidente della Lega Pro) e Cosimo Sibilia (presidente della Lnd). L’esito della prima votazione ha visto Sibilia in testa con il 39% delle preferenze, seguito da Gravina con il 37% e Tommasi con il 22%. […] L'articolo Elezioni Figc, l’esito della ...

Figc LIVE - Tommasi : 'Candidato come presidente - non ago della bilancia'. Cairo : 'Il mio voto per Gravina' : Qui è politica pura, la difficoltà tante volte sono i veti incrociati del post-elezioni che non ti consentono diverse riforme'. 10.25 PARLA Tommasi - Il presidente dell'AIC e candidato alla ...

Elezioni presidente Figc - Nicchi : “Andare al voto con tre candidati è devastante” : Si avvicina l’appuntamento con le Elezioni che porteranno a eleggere il successore di Carlo Tavecchio alla guida della FIGC, in programma il prossimo 29 gennaio. I candidati tra cui scegliere al momento sono tre: Damiano Tommasi, Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia. Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ai microfoni di Radio Sportiva ha voluto fare […] L'articolo Elezioni presidente FIGC, Nicchi: ...

Figc - parte corsa al voto : in campo Sibilia - Gravina - Tommasi. Si lavora a candidato unico : 'Non mi interessano i nomi dei candidati o se ci sara' un candidato unico', tiene a far sapere il ministro dello sport Luca Lotti. 'Quello che mi interessa prosegue sono i programmi dei tre'. Sibilia ...

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

Voto Figc - quattro in campo. E la Serie A guarda al Coni : Entro mezzanotte la presentazione di candidature e programma, il 29 le elezioni. Sibilia, Gravina, Tommasi e (forse) Lotito: ora è tempo di alleanze. Le big convinte che solo un commissario possa ...

Gravina e Sibilia in pole per la presidenza Figc : decisivo il voto dei calciatori : Per ottenere il supporto dell'Aic i candidati avrebbero offerto il controllo del Club Italia da affidare a un grande ex: in pole Albertini, Madini o Costacurrta. L'articolo Gravina e Sibilia in pole per la presidenza Figc: decisivo il voto dei calciatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Spalletti : "Voto Tommasi come n.1 Figc. Mercato? Voglio Ramos e Iniesta..." : Archiviata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia l'Inter torna a pensare al campionato: domani a San Siro arriva l'Udinese di Oddo e i nerazzurri Vogliono continuare il filotto che li vede ...

Figc al voto - 29 gennaio elegge il presidente : La Figc ha fissato al 29 gennaio la data dell'Assemblea elettiva chiamata a decidere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio. La decisione, su proposta dello stesso Tavecchio al ...