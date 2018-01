Fi | in Veneto corre l' editore Franceschi di Grafica Veneta

Pfas : Greenpeace - da Regione Veneto dati parziali - occorre massima attenzione : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - In base ai dati diffusi oggi dalla Regione Veneto sul monitoraggio degli alimenti realizzato dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) è emerso che oltre il 95 per cento delle uova di produzione familiare sono contaminate da PFOS e circa l’80 per cento da PFOA, mentre in