Federico Pellegrino L' appello ai tifosi italiani Che tempo che fa

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la pattuglia azzurra - obiettivo medaglie : Era attesa già da qualche giorno, ma la lista dei 15 nomi (8 uomini e 7 donne) che rappresenteranno l’Italia nello sci di fondo a PyeongChang è stata diramata solamente oggi, dopo l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di Seefeld. Non ci sono grosse sorprese (se non per quanto la convocazione last minute di Gaia Vuerich) e la punta di diamante della nostra spedizione è, senza alcuna ombra di dubbio, Federico Pellegrino. Andiamo a ...

Federico PELLEGRINO/ Pronto a partire per le Olimpiadi di Pyeongchang (Che tempo che fa) : Questa sera Che tempo che fa avrà tra i suoi ospiti FEDERICO PELLEGRINO, sciatore fondista specialista sprint, che rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 07:14:00 GMT)

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Ho raccolto il massimo. Nel 2017 quarto prima dei Mondiali. E ora con le Olimpiadi…” : Federico Pellegrino ha concluso la sprint di Seefeld al quarto posto: era l’ultimo test in Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo non è sembrato al top della forma anche a causa dei carichi di lavoro svolti nell’ultimo periodo. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’azzurro alla Fisi: “Oggi ho raccolto il massimo che il mio fisico mi permetteva di fare, ho cercato di ...

Coppa del Mondo : Greta Laurent e Federico Pellegrino secondi nella sprint : Doppio secondo posto per l'Italia impegnata nelle gare sprint di sci di fondo a Seefeld in Austria. Greta Laurent e Federico Pellegrino hanno ottenuto la piazza d'onore, nelle rispettive finali, alle ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : uno strepitoso Johannes Klaebo e Laurien van der Graaff vincono le sprint - quarto Federico Pellegrino : Sono il solito Johannes Hosflot Klaebo (al nono successo stagionale) e Laurien van der Graaff ad aggiudicarsi la prova sprint di Seefeld, in Austria, ultima prima dei Giochi Olimpici. Il norvegese, sempre più leader della classifica iridata, ha dimostrato di disporre di una condizione strepitosa in vista di PyeongChang, mentre la svizzera centra il secondo successo stagionale (dopo Lenzerheide), sorprendendo le avversari in un finale perfetto. ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : 'La pista di Seefeld mi piace. Ultimo test per le Olimpiadi - curioso di vedermi all'opera' : A Seefeld , Austria, si correrà in tecnica libera, il Campione del Mondo sarà ovviamente il faro della spedizione italiana e dovrà riscattare la caduta della scorsa settimana in qualifica. Queste le ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Pista di Seefeld mi piace. Ultimo test per le Olimpiadi - curioso di vedermi all’opera” : Federico Pellegrino si avvicina a grandi passi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma prima di volare in Corea del Sud è atteso dall’ultima sprint di Coppa del mondo. A Seefeld (Austria) si correrà in tecnica libera, il Campione del Mondo sarà ovviamente il faro della spedizione italiana e dovrà riscattare la caduta della scorsa settimana in qualifica. Queste le parole che il valdostano ha rilasciato alla Fisi prima delle gare in ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 : nelle qualifiche della sprint tc avanti Lucia Scardoni e Maicol Rastelli. Cade ed è eliminato Federico Pellegrino : La sfortuna si accanisce su Federico Pellegrino: in quella che doveva essere la prova generale della sprint olimpica, nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Planica, in Slovenia, ultima in tecnica classica, la meno congeniale al valdostano, l’azzurro è caduto all’ultima curva durante la qualifica, non riuscendo ovviamente a passare ai quarti di finale. Secondo le prime notizie non ci sarebbero conseguenza fisiche per lui, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 20 gennaio : sabato da delirio! Sofia Goggia - Carolina Kostner - Dorothea Wierer - Federico Pellegrino. Italia all’arrembaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, sabato 20 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. L’Italia vuole sognare in grande e si presenta tra neve e ghiaccio con tante frecce al proprio arco: Sofia Goggia per la discesa di Cortina d’Ampezzo (senza dimenticarsi di Nadia Fanchini e Federica Brignone); Christof Innerhofer, Dominik Paris e ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino fa le prove generali delle Olimpiadi nella sprint in tecnica classica : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Planica, in Slovenia, domani è in programma una sprint in tecnica classica, la stessa che assegnerà le medaglie in Corea del Sud. Sarà l’ultima volta che si disputerà questa gara prima della rassegna a cinque cerchi. nella gara femminile proveranno a centrare un piazzamento tra le trenta ben cinque azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent, ...

Sci di fondo - La Coppa del Mondo arriva a Planica : occhi puntati su Federico Pellegrino : La Coppa del Mondo arriva a Planica, altra opportunità per Pellegrino nella sprint a tecnica classica di sabato. Riecco De Fabiani, novità fra le donne Penultimo weekend di Coppa del Mondo prima della ...

Sci di fondo - la gioia nelle parole di Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler dopo il successo di Dresda : Una vittoria che profuma di medaglia olimpica, quella di Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, ottenuta oggi a Dresda, in Germania, nella Team Sprint di sci di fondo. La gara infatti si è disputata a tecnica libera, la stessa con la quale si correrà a PyeongChang nel prossimo febbraio. Al sito FISI i due azzurri hanno esternato la propria gioia. Federico Pellegrino, che ieri aveva scelto un profilo basso dopo la vittoria individuale, smorza i ...

Sci di fondo - ITALIA IMPLACABILE! Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler stampano la concorrenza - tripudio azzurro a Dresda nel team sprint! : Federico Pellegrino (all’undicesimo successo in Coppa del Mondo di sci di fondo) non si ferma più! Il campione nato ad Aosta trascina l’ITALIA alla vittoria anche nel team Sprint a tecnica libera, assieme a Dietmar Noeckler, e conferma di attraversare un momento di forma letteralmente eccezionale, che ci fa davvero sognare in vista delle Olimpiadi di PyeongChang. La coppia azzurra, dunque, non lascia scampo ai rivali e ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Dresda in DIRETTA : Federico Pellegrino-Dietmar Noeckler - prove di Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di sci di fondo: il weekend dedicato alle Sprint a tecnica libera di Dresda si chiude oggi con la Team Sprint. Sarà questa la tecnica con la quale si assegneranno le medaglie olimpiche e dunque sarà davvero interessante assistere ad una sorta di prove generali alle quali parteciperanno anche i nostri vice campioni del mondo Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino, reduce dal trionfo ...