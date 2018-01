Fedeli | licenziare i prof che superano il limite con gli studenti

La ministra Fedeli : «Licenziare i professori molestatori» : «Chi viene giudicato colpevole dopo il procedimento disciplinare, sarà comunque licenziato». Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione, intervistata dal Corriere della Sera, racconta che non ci saranno più distinzioni di gravità nei casi di molestie a scuola. I professori che verranno giudicati colpevoli non avranno incarichi alternativi, non cambieranno istituto e nemmeno resteranno a disposizione del dirigente scolastico. Usciranno dalla ...